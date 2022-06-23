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妹子半夜講電話　房間狂傳「叩叩聲」！男友氣炸：是不是出軌

▲▼講電話示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO半夜講電話時，男友總會聽到叩叩聲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人喜歡和另一半講電話，感覺就像對方陪在自己身邊。不過一名女網友表示，最近講電話時，男友總會聽到奇怪的「叩叩聲」，因此懷疑她是不是偷養小王，但她從來沒聽到，感覺相當委屈，只好PO文求助，好奇要怎麼做才能夠讓對方相信自己。

原PO在「Dcard」發文表示，她和男友、男方家人住在一起，家裡是透天厝，他們的房間在1樓，其他家人則睡在2、3樓。由於男友工作需要輪班，所以每次上大夜班的時候，她都會陪對方講電話。不過男友卻經常抱怨，半夜時房間都會傳出叩叩叩的聲音，聽起來像是指甲敲擊螢幕的聲音，且長達10分鐘。

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▲房（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲聲音總在原PO睡著後才會出現。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

但原PO從來沒聽過，每次都是在她睡著後才出現。未料現在男友卻懷疑她劈腿或有別人在房間裡，更詭異的是，前幾天男友在下班前2小時，突然說一句「寶貝，我要下班回家了喔」，聲音就停止了。可是事後不論怎樣模擬睡著後的狀況，都無法重現當時的聲音，讓她相當崩潰，「我要怎麼讓男友不再懷疑我？」

有網友看到PO文後，「不能錄下來畫面澄清嗎」、「如果懷疑，房間門口也可以裝監視器，但這樣的不信任，要是我可能直接爆炸了」、「可怕欸，感覺很靈異」、「還是其實你有特別的癖好，睡著後會不自覺地用手指敲擊螢幕？還是建議錄影會比較好」。原PO表示，會錄影試試看，不過目前尚未更新狀況。

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