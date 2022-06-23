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大阿里山半球型包種茶製茶技術競賽　前7名代表參加全國競賽

▲▼ 嘉義縣製茶技術競賽成績揭曉 前7名獲獎者將代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣製茶技術競賽成績揭曉 前7名獲獎者將代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升嘉義縣茶區茶農製茶技術水準，鼓勵茶農研習傳統純手工製茶技術並加以創新研發，番路鄉農會歷時2天舉辦大阿里山茶區製茶技術競賽，21日下午決選成績公布，選出1位冠軍、3位亞軍、6位季軍，由梅山鄉陳乙安奪下冠軍殊榮。本次得獎選手前7名將依排名順序，代表嘉縣參加全國部分發酵茶製茶技術競賽。

▲▼ 嘉義縣製茶技術競賽成績揭曉 前7名獲獎者將代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

賽事製茶種類為半球型包種茶，茶菁原料選用青心烏龍品種，每人手採約20-25台斤，從領取茶菁開始，依大阿里山茶區半球型包種茶慣行製茶程序，親自完成日光萎凋、室內萎凋、攪拌、炒菁、初揉、初乾、手工整形、手工團揉、成品乾燥等程序，過程傳統純手工製作。

評審指出，參賽選手取得茶菁時要先行判斷品質，再依製茶時的氣候狀況，自行斟酌每個步驟的時間和程度，需專注且不眠不休關注茶菁到茶乾的變化，完成的茶乾會經茶乾外觀形狀及色澤、茶湯水色、香氣、滋味等評鑑。

▲▼ 嘉義縣製茶技術競賽成績揭曉 前7名獲獎者將代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

外觀形狀應呈半球形均勻，乾燥適度，無焦狀或茶葉碎屑，茶乾色澤鮮豔墨綠帶光澤，紅梗、黃葉均不宜；水色要呈湯色蜜黃鮮豔、澄清明亮；香氣要清香撲鼻、飄而不膩，悶雜、焦味皆不宜，滋味菁淡苦澀為缺點，圓滑新鮮無異味入口生津富活性、落喉甘滑韻味強為佳。其中香味評分佔比60%，水色及外觀各佔20%。

▲▼ 嘉義縣製茶技術競賽成績揭曉 前7名獲獎者將代表參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，阿里山高山茶的好，除了緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理與製茶技術都是重要的環節，製茶師需要去感受製茶時的氣候環境、茶菁品質，調整每個步驟的時間和程度，是一件很細緻且需專注的工作，嘉義地理環境優、五星級茶廠也是最多的，茶改總場未來會遷到嘉義，種種因素都對未來百年茶產業發展非常有幫助。

此次獲獎名單如下：
冠軍：陳乙安（梅山鄉）
亞軍：黃昶升（番路鄉）、王宏誠（梅山鄉）、李祥豪（阿里山鄉）
季軍：洪漢源（竹崎鄉）、許峻榮（梅山鄉）、簡光佐（阿里山鄉）、簡嘉慶（梅山鄉）、鄧勝吉（番路鄉）、葉金盛（梅山鄉）。

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關鍵字：

大阿里山半球型包種茶製茶

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