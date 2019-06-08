想喝好茶就要快！　大阿里山特等春茶每台斤六萬元

▲▼ 阿里山農會春茶競賽，優良茶品質頗受肯定，今年每台斤成交價高達6萬元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



阿里山鄉農會2019大阿里山地區春季優良茶競賽8日上午在嘉義市棒球場前舉行頒獎展售，今年青心烏龍組特等獎每台斤成交價高達6萬元，金萱組特等獎也有3萬元，得獎茶由各地愛茶人士一掃而空，買氣十分熱絡。縣長翁章梁表示，阿里山高山茶一年總產量達到1,902公噸，生産出來的茶葉豐潤渾厚、香氣十足，也藉由比賽建立起優良阿里山茶品牌，得獎名單及購買資訊可上阿里山鄉農會網站查詢。



阿里山農會夏季優良茶競賽參賽點數青心烏龍組681點，金萱組353點，合計1034點，每點繳交22台斤茶葉，參賽茶葉重量2萬3千台斤，青心烏龍組淘汰率42.87%，金萱組淘汰率41.36%。



評審結果青心烏龍組特等獎新東興茶業黃明村、頭等一高嵩雪坊柳建成、頭等二建村三冠王林建村、頭等三禾成茶業葉進成；金萱組特等獎一品茶業林藝諺、頭等一端太茶業林志霖、頭等二小椀茶陳星伃、頭等三張宏進。

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翁章梁表示，阿里山茶的知名度非常高，也是全國高山茶面積最大的茶區，他也呼籲為了保持產業的永續經營，不要混茶和用藥安全都非常重要，未來嘉義的博茶會也會以國際高品質的角度舉辦，讓世界喜歡喝茶的民眾更認識嘉義有一個好的阿里山茶品牌。



立委陳明文表示，阿里山農會今年選出來的春茶，可以說是歷年品質最好的！嘉義出好茶，世界第一等，阿里山高山茶是台灣尚好的茶。



阿里山農會總幹事劉家顯指出，受到氣候異常影響，今年春茶產量銳減2成，但品質絕對沒有變差，也為確保茶葉品質及民眾食的安全，所有參賽茶樣都會同農糧署及縣府進行亂碼抽樣檢驗農藥殘留，檢測不符標準者，取消比賽資格外，繳交的茶樣全數沒入並銷毀，抽檢結果全數符合國家安全標準。