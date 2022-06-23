捐贈「柱仙」紀念物　郭國文：盼國史館作為歷史典藏

▲郭國文（左）協助將黃先柱遺留的22項紀念物，捐贈予國史館留作館藏紀念。（圖／郭國文辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

已故國策顧問黃先柱於今年4月23日病逝於台南七股老家，民進黨立委郭國文擔任其遺囑執行人。郭國文今（23日）表示，黃先柱遺留的22項紀念物，捐贈予國史館留作館藏紀念，盼國史館能妥善整理及運用，作為歷史典藏。

郭國文說，黃仙柱待人寬厚、提攜後進無數，因而也被稱為「柱仙」。柱仙過去曾參與黨外雜誌發行，也歷經過美麗島事件、野百合學運等多項黨外運動，深化台灣的民主。

郭國文表示，今年農曆年前黃先柱因肝炎住院後，在4月底就驟然離世，至今仍難以接受黃已離開2個月了。而捐贈儀式時也勾起了不少與黃先柱過去的互動和情誼，回想起1個月前他統籌黃仙柱的告別式，心情很是沉重。

國史館館長陳儀深表示，在聽聞黃仙柱先生不幸離世的消息後，蔡英文總統為感念其一生為國家社會民主化的貢獻，特頒發褒揚令，國史館也在收到褒揚令後依據《褒揚條例》徵集黃先柱的紀念物，作為生平事蹟史料。

郭國文說，捐贈物共有22項，包含民進黨黨證、追思紀念冊、追思光碟及獎狀一箱（共17份），盼國史館能妥善整理及運用，作為歷史典藏。

陳儀深指出，早期史料保存不易，感謝郭國文不辭辛勞協助家屬將捐贈物運送至台北，並且拍照、整理出清單。這些史料包含黃先柱一生的歷程與成果，接下來國史館將會慎重處理，讓捐贈物能夠保存於良好的典藏環境，有效發揮功能與價值。