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宗教團體要美術館撤殭屍展　王婉諭：木乃伊、兵馬俑可以殭屍不行？

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專，下同）

▲台南市美術館預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）

記者杜冠霖／綜合報導

台南市美術館6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅，也引起大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展，對此，立委王婉諭表示，這些意見相當有趣，但故宮博物院也都曾經規劃過埃及木乃伊、秦朝兵馬俑，「藝術家另外仿造的殭屍、天狗、泰國女鬼反而不能展出，實在有點沒道理吧？」

對於爭議，台南市美術館指出，展覽尚未開始就引起很大討論，但也看到了很多民眾給予館方支持和鼓勵，館方很感謝，也歡迎大家來看展，就會知道這個展覽不是大家所想像的那樣而已。

王婉諭表示，看到很多人留言說這是怪力亂神、傷風敗俗、亂七八糟，會讓小孩做惡夢，也有人說美術館就該展出美的事物，這些意見真的相當有趣，讓人不禁莞爾。

王婉諭指出，老實說，宗教信仰、民俗文化本來就是台灣人日常生活的一環，光是有正式登記的宗教團體就有超過 1 萬 3 千個，鬼怪、幽魂、神祇的意象本來就充斥在生活中，反映不同時代、文化背景下民眾內心的恐懼、擔憂與傳奇故事，就算美術館不展覽，走在路上也會撞見。

對於美術館、博物館內能不能展出鬼怪、誌異的展品或主題，王婉諭表示，自己覺得更沒有爭議空間。

王婉諭指出，首先，這次的展覽並非台南美術館獨創，而是 2018 年在法國凱布朗利博物館就先有展出，才來到台灣合作。又如故宮博物院，近十年也都曾經規劃過埃及木乃伊、秦朝兵馬俑的主題展覽，如果這些以真人為基底的歷史文物可以展出，「藝術家另外仿造的殭屍、天狗、泰國女鬼反而不能展出，實在有點沒道理吧？」

對於宗教題材展出，王婉諭表示，更不用說，本來就有很多畫家會拿宗教信仰當成畫作主題，自己之前去看慕夏展，也有描繪地獄的畫作，或者像是但丁的神曲，也是關於地獄的經典。

王婉諭指出，至於有些人在攻擊說殭屍不美，不適合放美術館，但展場規劃得好不好看、有沒有意思，還是要等週六開展後，實際到現場看過才能下定論。不過可以確定的是，台南美術館不僅鄰近許多宮廟，這次也準備了限量的香灰平安符，提供給觀展的民眾索取，聽說展品中也有手抄佛經，很貼心，也很讓人放心。

王婉諭提醒，如果想趁這個機會帶孩子們認識不同宗教信仰或鬼神故事，館方也有建議 12 歲以下的孩子最好是由大人陪同，針對不同類型的活動與展出內容，由主辦單位依照年齡粗略地分級跟建議，其實也是很不錯的作法，但小孩們對於各種事物的敏感度與接受度，不單以年齡為單一因素。

王婉諭表示，所以更重要的是尊重孩子的感覺，如果他不想、他害怕，做為大人不用嘲笑、不去勉強；如果孩子想看展，對於還在認識跟摸索世界的階段的孩子們來說，如果大人可以在身邊適時的解說，分享自己對神話、鬼怪故事的想法，是一種為孩子們提供安全感的方式，「也會讓他們更能放心地認識這些展品！」

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