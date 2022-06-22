　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高山救命加壓艙被塞腐爛廚餘　王婉諭轟傻眼「該把垃圾帶下山」

▲▼高山救命加壓艙被塞腐爛廚餘　王婉諭轟傻眼「該把垃圾帶下山」。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

▲高山救命加壓艙被塞腐爛廚餘，王婉諭直呼「傻眼」。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者呂晏慈／台北報導

近年因疫情影響，國內登山健行人數大增，但卻傳出，有民眾將腐敗的食物塞入雪霸國家公園聖稜線上素密達山屋的加壓艙，引發登山界譁然。長期關注開放山林政策的時代力量立委王婉諭透過臉書說，「相當傻眼」，把垃圾和食物自己帶下山是守護山林的基本原則，身為一名合格的登山人，不管看到什麼顏色的塑膠桶，都不太可能是垃圾桶，呼籲民眾落實「無痕山林」。

台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪日前透過社群平台揭露，協會在素密達山屋設立了加壓艙，這個地點前後都是斷崖，如果有登山民眾出現嚴重高山症，例如高海拔肺水腫、高海拔腦水腫等狀況，唯一的活命機會，就是使用加壓艙撐著、減緩症狀，等待救命時機，然而，近期卻有人將腐敗的食物和垃圾塞入保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致橡膠管子及相關零件嚴重染污，加壓艙本體甚至出現黴斑。

對此，王婉諭透過臉書呼籲，「別把救命的加壓艙當成你的廚餘桶！」她說，看到有人把廚餘和垃圾塞入加壓艙儲存桶，「相當傻眼」，自己帶上山的垃圾跟食物要自己帶下山，是守護山林的最基本原則，且根據協會統計，已經至少有60人因加壓艙而獲救，也因為很多山徑難度極高，因此加壓艙時常都要靠協會志工扛上山，巡檢、維護也相當不易，像是這次遭到破壞的加壓艙，就是位在全雪霸國家公園最危險、前後都是斷崖、救援最困難的素密達山屋。

王婉諭呼籲，這樣的救命工具，需要每一個進入山林的人共同維護，幸好，這次的加壓艙清潔擦拭、仔細測試後，目前功能一切正常，協會也立即在加壓艙外側貼上顯眼的說明文字，這次的事件也凸顯出山林教育的重要性，自己的垃圾自己帶走，是山林教育的第一課，也是「無痕山林」的行動準則之一。

王婉諭補充，一旦進入山林，就應該將製造出的所有垃圾全部帶下山，因此，身為一名合格的登山人，應該認知到，不能將任何垃圾和廚餘丟棄在山徑上、林地以及山屋內的任何容器當中，同理，不管在山上看到的是藍色、橘色、或任何其他顏色的塑膠桶，都不太可能會是垃圾桶。

此外，王婉諭也說，為了落實無痕山林，也該避免油汙或化學成分汙染環境，比如說進入山林後就不該使用任何清潔用品、或將喝不完的飲料倒入土讓；若要上廁所，也應該要遠離水源地，並把使用後的衛生紙帶走，她很支持開放山林的政策，也經常鼓勵朋友嘗試戶外活動，但也不能忽略人類活動對野地生命、山林環境可能造成的衝擊，遵守無痕山林的準則，一切從簡、自己的垃圾自己帶走，才能真正達到永續山林的目的。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
快訊／新店工人21樓墜落！　整個人插在鷹架上
快訊／侯友宜喊「扛全責」！恩恩爸回應了　點名2局長應下台
「珍寶海鮮舫」沈船位置曝！　詭異路徑呈鋸齒狀徘徊
忍淚聽完恩恩案錄音檔　他2次喊話「侯市長，道歉吧」
LIVE／11音檔全曝光！侯友宜扛了全部責任　 恩恩爸最新說
熱褲妹和男友「詭異作息」曝！　鄰居常半夜報警
醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天
爽吹冷氣電費狂噴　台電認證「簡單1招」超省電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

每週限2.5萬人入境！國民黨列4亂象：有家歸不得應放寬限制

新北市派誰對戰侯友宜？　蘇貞昌：羅致政、吳秉叡都是好人才

恩恩案時處理其他確診童送醫？　林靜儀曝證據「打臉」新北衛生局

國民黨猛打黑心快篩案　蘇貞昌：食藥署都依規定核准

蘇貞昌力挺台灣石斑！「檢驗完全合格」　批中國打壓：前科累累

恩恩案音檔曝！矛頭直指新北SOP　蘇貞昌：父母要真相是一定的道理

民眾黨最快7月前提名基隆市長　邱臣遠：全力以赴「不會怯戰」

昨29架共機擾台　吳釗燮推文嗆「想都別想」：台灣絕不屈服霸凌

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人慘遭撞飛！送醫仍不治

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

每週限2.5萬人入境！國民黨列4亂象：有家歸不得應放寬限制

新北市派誰對戰侯友宜？　蘇貞昌：羅致政、吳秉叡都是好人才

恩恩案時處理其他確診童送醫？　林靜儀曝證據「打臉」新北衛生局

國民黨猛打黑心快篩案　蘇貞昌：食藥署都依規定核准

蘇貞昌力挺台灣石斑！「檢驗完全合格」　批中國打壓：前科累累

恩恩案音檔曝！矛頭直指新北SOP　蘇貞昌：父母要真相是一定的道理

民眾黨最快7月前提名基隆市長　邱臣遠：全力以赴「不會怯戰」

昨29架共機擾台　吳釗燮推文嗆「想都別想」：台灣絕不屈服霸凌

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

Yahoo奇摩毛宇宙全面啟動！馬上投稿讓世人臣服家中毛孩魅力

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

陳家欽突申請提前退休　蘇貞昌：任何人事變動都會向外界報告

住飯店「每人只要1050元」！週六入住玩到爽　加碼免費吃早餐

要死一起死！　獵人射殺野熊反被「壓碎頭骨」爛臉慘死畫面曝光

每週限2.5萬人入境！國民黨列4亂象：有家歸不得應放寬限制

快訊／新店工人從21樓墜落！「人插鷹架」胸口刺穿無呼吸心跳

彰化大型醫院身心科爆群聚　130人確診...醫護控：毫無防護設備

突跳入帳通知！他爽看「郵局金額」下秒臉歪　一票人+1：怎麼來的

確診後咳不停！他一照X光「肺部爬滿傷疤」　嘆：打過3劑了

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／恩恩案侯友宜扛了！　 「我會負起全部責任」

遭網質疑不談恩恩案！館長嗆：我雙標啊

新北送醫SOP挨轟　侯友宜一句話接招

民眾黨奇兵！　擬徵召「新光大公主」征戰新竹市長

恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

恩恩案始末：全部音檔曝光！恩恩爸喊告　中央、新北立場一次看

醫曝「早一小時恩恩救得回來」　爸聽完哽咽：他在醫院堅持6天

正妹議員揭恩恩案最大問題！點名侯友宜負責

蔣萬安，你的後院失火了！　黃珊珊猛攻2痛腳拔樁

網酸恩恩爸「不自行送醫」　賴品妤怒：可以拿出點良心嗎

救護車怎麼派？侯友宜稱恩恩事件「依中央指引」　2張圖SOP一次看

「擘劃下一個8年市政願景」　民進黨今正式提名林智堅、蔡適應

恩恩案錄音全曝光！她批侯友宜讓消防局揹鍋　「千錯萬錯都別人錯！」

快訊／恩恩案接電話笑出聲？　衛生局還原真相：這位同仁很認真

更多熱門

相關新聞

王婉諭轟侯友宜：你良心不會痛嗎？

王婉諭轟侯友宜：你良心不會痛嗎？

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體21日公布11個錄音檔，內容顯示，恩恩媽按規定急電衛生所卻沒人接電話，更3度向新北消防局119勤務中心求救，但消防局過了26分鐘才找到人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，立委王婉諭痛批，侯友宜說了那麼多謊，終究紙包不住火，「明目張膽說謊，你的良心都不會痛嗎！」

9月起取消學生制服繡名字

9月起取消學生制服繡名字

民主峰會大唱「玻璃心」　陳芳語：自由民主超過中國市場

民主峰會大唱「玻璃心」　陳芳語：自由民主超過中國市場

錄音檔羅生門！王婉諭批新北5疑點已讀　「別讓家屬受無謂折磨！」

錄音檔羅生門！王婉諭批新北5疑點已讀　「別讓家屬受無謂折磨！」

王婉諭「確定是確診了」　自嘲：上任以來睡最飽

王婉諭「確定是確診了」　自嘲：上任以來睡最飽

關鍵字：

王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

容易單身上癮3星座！Top 1戀愛太麻煩

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面