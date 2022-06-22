高山救命加壓艙被塞腐爛廚餘　王婉諭轟傻眼「該把垃圾帶下山」

▲高山救命加壓艙被塞腐爛廚餘，王婉諭直呼「傻眼」。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者呂晏慈／台北報導

近年因疫情影響，國內登山健行人數大增，但卻傳出，有民眾將腐敗的食物塞入雪霸國家公園聖稜線上素密達山屋的加壓艙，引發登山界譁然。長期關注開放山林政策的時代力量立委王婉諭透過臉書說，「相當傻眼」，把垃圾和食物自己帶下山是守護山林的基本原則，身為一名合格的登山人，不管看到什麼顏色的塑膠桶，都不太可能是垃圾桶，呼籲民眾落實「無痕山林」。

台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪日前透過社群平台揭露，協會在素密達山屋設立了加壓艙，這個地點前後都是斷崖，如果有登山民眾出現嚴重高山症，例如高海拔肺水腫、高海拔腦水腫等狀況，唯一的活命機會，就是使用加壓艙撐著、減緩症狀，等待救命時機，然而，近期卻有人將腐敗的食物和垃圾塞入保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致橡膠管子及相關零件嚴重染污，加壓艙本體甚至出現黴斑。

對此，王婉諭透過臉書呼籲，「別把救命的加壓艙當成你的廚餘桶！」她說，看到有人把廚餘和垃圾塞入加壓艙儲存桶，「相當傻眼」，自己帶上山的垃圾跟食物要自己帶下山，是守護山林的最基本原則，且根據協會統計，已經至少有60人因加壓艙而獲救，也因為很多山徑難度極高，因此加壓艙時常都要靠協會志工扛上山，巡檢、維護也相當不易，像是這次遭到破壞的加壓艙，就是位在全雪霸國家公園最危險、前後都是斷崖、救援最困難的素密達山屋。

王婉諭呼籲，這樣的救命工具，需要每一個進入山林的人共同維護，幸好，這次的加壓艙清潔擦拭、仔細測試後，目前功能一切正常，協會也立即在加壓艙外側貼上顯眼的說明文字，這次的事件也凸顯出山林教育的重要性，自己的垃圾自己帶走，是山林教育的第一課，也是「無痕山林」的行動準則之一。

王婉諭補充，一旦進入山林，就應該將製造出的所有垃圾全部帶下山，因此，身為一名合格的登山人，應該認知到，不能將任何垃圾和廚餘丟棄在山徑上、林地以及山屋內的任何容器當中，同理，不管在山上看到的是藍色、橘色、或任何其他顏色的塑膠桶，都不太可能會是垃圾桶。

此外，王婉諭也說，為了落實無痕山林，也該避免油汙或化學成分汙染環境，比如說進入山林後就不該使用任何清潔用品、或將喝不完的飲料倒入土讓；若要上廁所，也應該要遠離水源地，並把使用後的衛生紙帶走，她很支持開放山林的政策，也經常鼓勵朋友嘗試戶外活動，但也不能忽略人類活動對野地生命、山林環境可能造成的衝擊，遵守無痕山林的準則，一切從簡、自己的垃圾自己帶走，才能真正達到永續山林的目的。