5歲↓幼兒疫苗「下週三前ACIP討論」　莊人祥：7月中開打是最晚目標

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署17日已通過6個月至5歲兒童莫德納疫苗的緊急使用授權(EUA)，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(23)日表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)將於下週三前開會討論幼兒施打疫苗議題，莫德納幼兒劑型疫苗預計7月初進貨45萬劑提供90萬幼兒施打，最晚目標7月中旬開打，若能提前也會提前。

食藥署17日核准莫德納疫苗可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種的緊急使用授權，規劃需施打兩劑，每劑0.25 ml(含25微克的mRNA)，施打間隔28天；另核准Novavax疫苗專案輸入，適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，幼兒接種莫德納通過EUA後需經ACIP專家委員會審議，已經在安排時間，指揮中心也同步進行採購作業，預計7月初就可到貨45萬劑莫德納疫苗，幼兒一次施打半劑，將可提供90萬名幼兒使用。

有媒體提問，專家建議兒童應接種第三劑因應BA.4、BA.5新變異株來襲，是否會於ACIP會中一併討論？莊人祥表示，6月底會先針對0-5歲以下幼兒接種部分先做討論，至於其他議題，兒童第三劑則會另外考慮是否放入。

莊人祥也提到，針對5歲以下幼兒，輝瑞、莫德納疫苗都是屬於新的劑型，都在持續洽談，今年我方與莫德納簽訂2千萬劑，預計7月初可進口約45萬劑兒童、幼童疫苗，足可供給90萬名6個月到5歲幼童施打，雖然有規劃進貨時間，目前班機還在調整，確定時間會另外說明。至於接種時間，莊人祥說越提早越好，7月中旬應該是最晚目標。