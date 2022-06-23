70年歷史的文青聚集地！「明星咖啡館」修復再利用　2023年竣工完畢

▲明星咖啡館。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

位於台北市中正區、已有超過70年歷史的「明星咖啡館」，因早期有許多台灣文學家曾在此創作，成為台北重要文學地標，而館內也提供了精緻的俄羅斯特色餐點，但因為館內開始有漏水、電線老舊問題，所以上個月通過修復及再利用計畫，北市府文化局補助70％額度、新台幣126萬元為上限，預計2023年竣工完成。

「明星咖啡館」興建於1948年至1949年間，原為俄羅斯沙皇尼可拉斯的御廚列比利夫在上海創辦經營，後來隨著國民政府遷台，便與簡錦錐一同合作，在台北市武昌街一段設點經營，至今仍提供道地俄羅斯餐點，包括核桃軟糖、核桃糕、羅宋湯、深海鱈魚等料理，其中手工軟糖更是前總統蔣經國夫人蔣方良的最愛。

▲台北市副市長蔡炳坤、明星咖啡館第二代經營者簡靜惠。（圖／記者袁茵攝）

明星咖啡館第二代經營者簡靜惠受訪時表示，台灣第一個巧克力蛋糕誕生於明星咖啡館，當年黑色被台灣人視為不吉利、較為負面的顏色，而其父親簡錦錐利用白色巧克力放在蛋糕上，吸引了不少人品嚐，並用來當作慶生蛋糕。

簡靜惠介紹道，在台灣文學創作興盛的1960年代，許多文藝愛好者聚集在此，作家包括三毛、黃春明、林懷民、白先勇、楚戈、陳若曦、季季、方明等，在創作初期即流連於此埋頭寫稿，孕育出無數動人的文學傳奇作品，也讓明星咖啡館不再只是咖啡館，成為城中藝術館。

面對館內出現漏水、電線老舊等問題，明星咖啡館先前提出修復再利用計畫，向台北市文化局申請110年度私有文化資產補助，並且於5月通過，核定總經費為新台幣180萬元，文化局補助額度為70％，以新台幣126萬元為上限，工程預計112年竣工完成，工程經費概算約新台幣1200萬元。

身為明星咖啡館常客的台北市副市長蔡炳坤指出，中正舊城區是台北市文化資產最多的行政區，而北市府近年來推動西區門戶計畫，修復附近不少文資老屋，如今也看好明星咖啡館的修復再利用，期盼民眾給予支持。