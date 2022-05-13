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社會 社會焦點 保障人權

罵44歲女「那麼老」被控賤嘴判拘　他改名「含冤」真的逆轉勝

▲▼ 內湖中油輸油管外洩汽油，警消封路 。（圖／黃彥傑攝）

▲彭姓男子因不滿建設公司占用一半道路，竟怒罵女交管「妳不懂法」、「那麼老哪叫小女生」，還作勢打人慘挨告 ，二審逆轉獲無罪。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／台中報導

彭姓男子去年11月上午，因不滿台中某建設公司占用一半道路的寬度，以對路旁建築物進行灌漿工程，竟怒對負責交通管制的蔡姓女員工怒嗆「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，並右手握拳，作勢要毆打蔡女，事後被蔡女怒告恐嚇。一審法官依恐嚇危害安全罪，判處彭男拘役20日，得易科罰金。彭男不服，更將自己的名字改為「含冤」，希望能得昭雪，上訴二審，終逆轉改判無罪。

彭姓男子去年11月，僅因不滿台中某建設公司占用一半的道路空間，以對路旁建築物進行灌漿工程，竟怒對一旁管制交通的蔡姓女員工惡言相向，怒嗆蔡女「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳連法字都不會寫」，同時右手握拳朝蔡女逼近，作勢毆打蔡女，事後被蔡女怒告恐嚇。

彭男應訊時向警方坦承確實有和蔡女發生衝突，但彭男卻強調絕無對蔡女表示「妳那麼老哪叫小女生」、「妳不懂法，妳法字都不會寫」，更沒有舉起右手握拳向蔡女逼近等事實；而彭男的辯護人也為彭男辯護指出，現場證人也證述沒有看到彭男友揮手或毆打蔡女等情形，顯見彭男並無作勢毆打蔡女事實。

不過蔡女卻向法官證稱，當時她正在進行交通管制以維護安全，但彭男卻突然上前質問她是否有申請路權，她回有，彭男卻要求她把整本申請路權的資料拿出來，被她拒絕，熟知彭男卻因此暴怒，堅持要她把資料拿出來，並對著她大罵，要她去跳樓、去死、去吃老鼠藥，她後來因不堪彭男的辱罵而落淚，對彭男說「你怎麼可以欺負我一個小女生」，彭男竟繼續怒罵她「妳怎麼那麼不要臉，妳那麼老了，哪叫小女生，妳懂不懂什麼叫做小女生啊！妳怎麼這麼不要臉？」，後續彭男更右手握拳朝她不斷逼近作勢要打她，最後還是其他同事見狀急忙上前阻止。

一審，台中地院審酌相關證人證述與錄音檔後認為彭男犯罪事實明確，審酌彭男僅因不滿建設公司占用道路，竟對蔡女辱罵，貶抑蔡女的人格尊嚴與社會評價，並以握拳作勢朝蔡女逼近的方式，對蔡女恐嚇，依恐嚇危害安全罪，判處彭男拘役20日，得易科罰金。彭男不服，上訴二審，更在案件進入法律程序後，將自己的名字改為「含冤」，希望能夠「含冤得雪」。

二審，法官審理後指出，該起事件主因在於彭男不滿蔡女所屬公司封閉巷道，質疑蔡女公司是否有依法申請所起，其中彭男對蔡女表示，「妳不懂法，妳法字都不會寫」，儘管蔡女確實沒有相關法律背景，也未從事相關產業，但依客觀來說僅可認為有嘲弄之情，難認彭男有貶損蔡女人格或人性尊嚴。

法官表示，另彭男曾對蔡女指出，「妳那麼老哪叫小女生」等語，綜觀蔡女當時為44歲之熟齡女子，縱然老、幼並無絕對年齡區隔，不過一般44歲女子對於他人指稱其非小女生，甚至稱呼她「老」，儘管有感受不悅，同樣難認彭男有貶損蔡女人格或人性尊嚴之處。

至於蔡女指稱彭男作勢毆打她等語，法官也比對相關證詞後，認為蔡女恐有誇大之詞，改判彭男無罪，讓「含冤」終於得雪。

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