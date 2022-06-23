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快訊／陳時中解隔4天還是快篩陽？　莊人祥續主持14:00記者會

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/23）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮官陳時中6月12日快篩陽確診，經過7天的居家照護，6月20日解隔到今天已經是第4天，但仍由莊人祥主持記者會，是否持續快篩陽無法出席，相關情況預期記者會中說明。

陳時中昨（22）日依然未出席記者會，反倒是後確診的莊人祥解隔首日就代為主持，莊昨表示，部長快篩依然陽性，因此由他先代理，「之後部長出席的機率應該越來越高」。

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羅一鈞前日指出，陳時中解隔快篩陽仍決定不出席記者會是較為謹慎，「因為在記者會還是有很多記者在現場，公開場合難免可能有無法避免的近距離接觸，比如媒體不清楚跑過來堵訪或近距離詢問問題，才選擇暫時不出席公開活動公共場合，屬於自我要求不適用在解隔條件或自主健康管理規範要求中。」

羅一鈞強調，企業無需拿特例當作通案適用，「規定滿7天不須快篩， 若快篩陽或快篩陰不影響後7天的管理措施，可以外出可以工作，因為台灣已認定7天以上不具有傳染力，個人要額外自我要求在不違反規定前提下可以被接受的。」

第二劑兒童BNT疫苗疫苗昨（22）日起陸續開打，羅一鈞日前表示，先前專家會議已將兩劑間隔縮短為4~8周，因此明起78萬名打過第一劑的小朋友就可陸續接種第二劑。首日接種情況，預期記者會中也將說明。

除新冠疫情，針對國際猴痘疫情，莊人祥昨表示，國內上週有通報猴痘疑似病例，是一名赴歐洲出差的60多歲男性，6/1在當地確診新冠，同日雙手出現水泡，6/12入境台灣之後特別送負壓隔離病房，經過採檢排除猴痘。莊人祥也說，猴痘將正式列為第二類法定傳染病。

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