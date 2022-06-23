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酒駕熱褲妹「月入千萬」卻只願10萬求交保　被關第一句話讓人傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

新北市淡水區29歲林筱路3度酒駕，21日凌晨駕駛BMW Z4敞篷跑車撞死方姓交管工人，並於同日晚間被法院裁定羈押。林女曾向法官表示，希望能以10萬元交保，她的財力僅能負擔到這個金額，但並未被採納；而她進入看守所的時候，因為肚子餓了，馬上向管理員詢問是否有吃的，吃完便當立即倒頭就睡。

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇攝）

▲林女被移送時，全程低頭沉默不語。（圖／記者陳以昇攝）

林女酒駕撞死方姓工人，當下驚覺闖禍竟然還倒車企圖逃跑，二度輾過工人全身骨折的身軀，直到被其他工人用工程車擋住去路才作罷，被帶進派出所時還低頭滑手機，一派輕鬆無悔意。檢方複訊後依公共危險罪中10年內再犯而致人於死等罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

士林地院21日晚間10時20分開羈押庭審問，由於林女涉犯最輕本刑5年以上的重罪，還有可能面臨民事求償，但她向法官表示，自己願意以10萬元交保，她的財力僅能負擔到這個金額；不過，相較於林女必須面對的刑責，10萬元交保金也很難有效替代羈押，法官認為她有逃亡之虞，而且2015年間曾有發布通緝的紀錄，最終接受檢方聲請，裁定羈押。

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

▲林女駕駛的BMW Z4敞篷跑車嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）

根據《聯合新聞網》報導，林女22日凌晨0時許被押解至新北市土城區的矯正署台北女子看守所，編號為66號，結果她一進到看守所便詢問管理員，「有吃的嗎？我肚子餓」，拿到其他收容人多買的便當之後，又因為接受偵查太累，一吃完就倒頭呼呼大睡，白天起床後精神還不錯，整天下來照吃照睡，似乎並沒有很緊張。

消息傳開後，引發各界熱議，由於林女先前曾被挖出在臉書PO出手拿美鈔的照片炫富，還聲稱可以月入6至8位數，卻只能拿出10萬元交保金，反被網友嘲諷「不是月入千萬嗎？」、「別說10萬，就算能拿出10億也不能讓她交保」。

淡水熱褲妹酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲林女曾在臉書曬美鈔炫富。（圖／翻攝自當事人臉書）

而除了3度酒駕之外，林女2016年曾因毒品案被台北地檢署予以不起訴處分；2019年、2020年疑似缺錢，竟賣金融帳戶給詐騙集團賺錢，被控詐欺罪，士林地檢署偵結後予以緩起訴處分，沒想到緩起訴期間又發生酒駕撞死人事件。

死者方男的姊姊在得知噩耗後，一度失控淚崩並表示，弟弟因為疫情關係工作受到影響，才會去打工，沒想到竟遭酒駕撞死，「弟弟很善良，就這樣走掉了」；哥哥則氣憤痛罵，「酒駕真的是社會的毒瘤」，希望政府能還給家屬一個公道。

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