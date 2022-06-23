饒舌歌手Lil Tjay出手術房！　中彈後最新傷勢曝光

▲Lil Tjay術後尚未脫離險境。（圖／翻攝自推特／lil TJAY）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國21歲歌手Lil Tjay於22日凌晨在紐澤西遭槍擊重傷，緊急送往醫院搶救後，目前消息指出已經離開手術房，情況已有改善，但尚未完全脫離險境。

《TMZ》報導，Lil Tjay在中彈後立刻被送往醫院急救，情況似乎一度危急，但經過手術後已經有所改善；然而執法部門消息指出，這位21歲的饒舌歌手還未完全脫離險境。至於Lil Tjay的哪裡受到槍傷、傷勢具體情況如何，目前仍未揭露。

據瞭解，紐澤西州埃奇沃特22日凌晨發生2起槍擊事件，其中一名被害者在「Chipotle」餐廳遭到槍擊，另一人則在附近的加油站中彈，而Lil Tjay就是其中一名被害者，目前不清楚另一名被害人身分。

▲Lil Tjay中彈引起饒舌圈關注，許多人紛紛幫忙祈禱 。（圖／達志影像／美聯社）

槍手動機不明而且仍然在逃，警方已展開追捕。Lil Tjay年僅21歲，但3年前剛出道就受到矚目，是相當知名的新生代饒舌歌手。沒想到，他年紀輕輕就遭遇槍擊，令粉絲感到相當錯愕，推特上出現大量打氣留言，許多人祈禱「拜託不是真的」、「希望他沒事，我們不想失去Tjay」、「嘻哈圈不能再失去任何人了」。









