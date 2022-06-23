台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」：為孩子們把關

▲南美館「地獄展」將開幕，卻被大批宗教團體出征 。（圖／翻攝自／台南市美術館 Tainan Art Museum）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市美術館近日預告6月25日到10月16日將舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，官方臉書PO出一張「湘西趕屍」照爆紅。沒想到，台南市美術館粉專近日被大批宗教團體出征，以擔心孩子受影響、疫情嚴峻為由，要求館方停展。

有網友發現21日開始，許多有宗教背景的網友到台南市美術館的「湘西趕屍」照片下方留言，「請停止在美術館舉辦這種活動！美術館應展出美化人心，具有真善美價值的作品！這種鬼魅的展覽，會嚇到剛好逛美術館的人。對社會文化風氣也沒有幫助。」「這類的展覽對人的身心沒有好處，沒有教育意義也極可能扭曲人的身心靈，國家的藝術中心竟然舉辦這樣的展覽！！浪費人民的納稅錢，要求停止擧辦！！！」「建議停辦此活動，俄烏戰爭、通膨物價高漲、疫情持續、台海危機，展出這的目的何在」、「怎麼會有這樣的展覽，傷害身心，對生命完全沒有幫助的展覽是怎麼回事」。

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也有人說，「社會責任：疫情嚴峻時期，應帶來希望之光振奮人心的藝術，而非令人心境越加惶恐不安。」「這種對人身心沒有好處、令人惶恐又沒創意的妖魔鬼必看吧」、「還是下架吧！在疫情時代，製造這樣的恐懼實在是很多餘」、「事過30年，我都還清楚記得小時候看到電影裡的妖魔鬼怪畫面。連白雪公主裡的巫婆變身成邪惡拿蘋果的巫婆那畫面，每次畫面一出都會讓我驚恐害怕。一切眼睛所見都會烙印在我們的腦子裡，心裡，影響深遠超乎我們所想。我們可以給孩子的回憶或探索可以很多面。但是聰明的父母們，應該可以正確的做出選擇，為孩子們把關每一個moment！！」

▲▼網友出征留言。（圖／翻攝臉書）



許多網友看完紛紛回擊，「留言到底都是真的還反串啦XD笑死我」、「講得好像平常會去美術館一樣」、「幫美術館補血，2022了人還是比鬼可怕，還以為我在看線上展」、「麻豆代天府18層地獄開那麼久了，反對的人怎麼不去靠北」、「不然來辦一下贖罪券特展好了」、「21世紀還能看到十字軍出征異教徒，值了」、「超好笑，留言那些才是真的活殭屍吧」、「的確不太適合孩子觀賞，但主題超有趣，媽媽很有興趣」。

也有相同信仰的網友說，「我是基督徒，並不反對這個展覽，反而覺得這是台灣展覽藝術界的一個新的開拓。也請大家不要覺得基督徒都是那種住海邊的無聊假衛道人士。很多說的一口聖經，實際作為只有神跟他自己知道，不好說」。

據悉，法國凱布朗利博物館（musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris）於2018年推出之「亞洲的地獄與幽魂」特展，此次巡迴到台灣並加入台灣視角敘述，邀請藝術家林羿綺、侯春廷、姚瑞中、張季雅、梁廷毓、陳云、黃千倫、蔡佳葳、顏忠賢展出。

此外，台南市美術館也有在展覽資訊備註，此展涉及幽魂鬼怪等內容，若對此內容敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看，12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。

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