「增胖容易減重難」 江宏恩分享秘訣：連睡覺都在瘦



▲江宏恩常在臉書分享個人動態，近來展現出瘦身有成的精實身材。

【企劃特輯】

演員為了角色的演出常常需要短時間內為戲增胖，本土劇《一家團圓》要角江宏恩之前曾因此吃胖了10公斤被笑稱是肥龍！「步入中年後發現要增胖很簡單，要減重真的很難」！江宏恩說出了很多人的心聲。

不過江宏恩近來常在臉書分享個人的動態，身型精實的狀態讓網友驚呼：「瘦到連親媽都認不出來了吧！」「瘦到沒朋友了吧！」「這是同一個人？」「飛龍在天回來了！」

找對方法 瘦身不難 江宏恩輕鬆甩肉20公斤

曾經胖到將近90公斤的江宏恩，被酸民大虧從「飛龍在天」跌落神壇變「肥龍在地」，虛胖臃腫的外型與過往帥氣小生形象相去甚遠，讓許多劇組與廣告商嚇到不敢提出邀約。江宏恩嘗試多種減肥法但總是瘦了又胖，無法長時間維持好體態。加上辛苦節食卻換來體力不濟的後果，實在是得不償失。



▲江宏恩拍戲熬夜，最重時曾飆破90公斤，因此奮發找回健康體態。 【官網日夜爆燃組】

就在一籌莫展之時，江宏恩接觸到「IVENOR日夜塑崩」瘦身法。雖然演藝圈已有許多名人實證有效，但江宏恩其實一開始並不抱著太大希望，只是沒想到這一試，立即「親像飛龍飛上天」，簡直瘦了半個人！江宏恩藏不住得意之色：「拍戲時工作量大又暴飲暴食，自從嘗試『塑崩錠』後，短短幾個禮拜就有感，重點是正常吃東西也不怕！非常適合像我這種忙碌的人。」



▲江宏恩感謝「日夜塑崩」，讓他連睡覺都在瘦。【momo購物網優惠組】

懶人瘦身法 好吃好睡照樣瘦

臨床醫師指出，單靠節食減肥，有可能導致肌肉快速流失，且讓基礎代謝率降低，只要一恢復進食，反而更容易復胖！而「IVENOR日夜塑崩」採用日本專利標靶二式水溶纖維，可加強燃燒代謝，塑造不易肥胖的好體質。此外，內含促進深層睡眠效果的專利五味子，加上具有多種酶成分的辣木葉可提升代謝力，啟動500%的塑身激素，更成為日本年度前20大關注新聞！



▲「日夜塑崩」日本專利成份，兼顧身體日夜代謝，關鍵時刻有效減重。

「IVENOR日夜塑崩」中的日塑崩，可激發熱量的日間爆燃，更3倍阻斷脂肪形成，並清理腸道毒素，降低體脂率。不用處處忌口也不用飢餓斷食，日塑崩就能幫助減少澱粉吸收量，專攻惰性脂肪、掃除體內惱人的穢物，降低500至800卡路里。不僅越吃越瘦，還能瘦得漂亮、瘦得散發光彩！

睡得好 宿便少 每天早上神清氣爽

夜塑崩更是令人驚豔，5倍夜寢瘦素在促進消化循環的同時，也加強了淨化排毒，一早起床即自然產生便意。宿便清光光，氣色當然大大改善。夜塑崩還有個更大的強項：改善失眠！消費者實證，使用夜塑崩可安眠定神，減輕壓力，讓人一夜好眠，而且在每晚的熟睡過程中還能除脂激瘦！



▲江宏恩在飲食管控、規律運動外，靠「日夜塑崩」幫助，成功多階段減重。

「熱銷10年 塑崩奇蹟 」江宏恩不藏私大推薦

江宏恩強調，「日夜塑崩是24小時瘦身術！連睡覺都在瘦！」IVENOR日夜塑崩已熱銷10年，全台20萬愛用者強力推薦，是坊間瘦身產品的銷售冠軍。無西藥成分、無番瀉甘成分、無農藥、無重金屬等，嚴格的SGS檢驗，讓使用者都能瘦得安心，非常適合疫情期間身心壓力大又只能宅在家的人，每天只要使用「IVENOR日夜塑崩」，不上健身房也沒關係、吃再多也不怕！



▲江宏恩甩肉成功，表示不僅身體健康感覺輕盈，接拍的戲路也更寬廣了。

一年賣破五十萬組 『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！

●官網日夜爆燃組：https://ivenor.tw/aj7Nm

●momo購物限量特惠組：https://chshop.work/lCj41

●客服專線：0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1

https://www.youtube.com/watch?v=cg-A4S2zMHY