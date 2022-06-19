江宏恩瘦到沒朋友　網驚：這是同一個人？

▲圖取自江宏恩FB近照，展現出瘦身有成的精實身材。

【企劃特輯】

演藝圈疫情頻傳！本土劇《一家團圓》要角江宏恩日前確診，拍攝工作只能暫時喊停，但江宏恩除了染疫引起注意外，身型精實的狀態也讓網友驚呼：「瘦到連親媽都認不出來了吧！」「瘦到沒朋友了吧！」「這是同一個人？」

找對方法 瘦身不難 江宏恩輕鬆甩肉20公斤

曾經胖到將近90公斤的江宏恩，被酸民大虧從「飛龍在天」跌落神壇變「肥龍在地」，虛胖臃腫的外型與過往帥氣小生形象相去甚遠，讓許多劇組與廣告商嚇到不敢提出邀約。江宏恩嘗試多種減肥法但總是瘦了又胖，無法長時間維持好體態。加上辛苦節食卻換來體力不濟的後果，實在是得不償失。





▲江宏恩拍戲熬夜，最重時曾飆破90公斤，因此奮發找回健康體態。

就在一籌莫展之時，江宏恩接觸到「IVENOR日夜塑崩」瘦身法。雖然演藝圈已有許多名人實證有效，但江宏恩其實一開始並不抱著太大希望，只是沒想到這一試，立即「親像飛龍飛上天」，簡直瘦了半個人！江宏恩藏不住得意之色：「拍戲時工作量大又暴飲暴食，自從嘗試『塑崩錠』後，短短幾個禮拜就有感，重點是正常吃東西也不怕！非常適合像我這種忙碌的人。」

懶人瘦身法 好吃好睡照樣瘦

臨床醫師指出，單靠節食減肥，有可能導致肌肉快速流失，且讓基礎代謝率降低，只要一恢復進食，反而更容易復胖！而「IVENOR日夜塑崩」採用日本專利標靶二式水溶纖維，可加強燃燒代謝，塑造不易肥胖的好體質。此外，內含促進深層睡眠效果的專利五味子，加上具有多種酶成分的辣木葉可提升代謝力，啟動500%的塑身激素，更成為日本年度前20大關注新聞！