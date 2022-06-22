疑翼片脫落「半空旋轉重摔」！海軍S-70C直升機墜毀黑煙畫面曝

記者賴文萱、許宥孺、吳世龍、莊智勝／高雄報導

海軍一架S-70C反潛直升機22日下午4時許於高雄左營進行訓練時，突然墜毀冒黑煙，整起事故釀成4人受傷。據了解，墜毀原因疑似為直升機翼片失效脫落，導致直升機在半空中旋轉、重重墜地，造成機上人員受傷，目前已經緊急送醫，幸均無生命危險，但傷勢嚴重程度仍然不明。

▲海軍S-70C反潛直升機墜毀，現場冒出陣陣黑煙。（圖為同型直升機／記者李毓康攝、蕭先生授權提供）

針對這起事故，目前海軍司令部已經組成專案小組調查，詳細細節暫未對外公布。

S-70C反潛直升機墜毀後現場冒出黑煙直竄天際，目擊者蕭先生指出，當時自己在工作，聞到很濃的煙味才跑出來看，濃煙很大，附近鄰居說有聽到聲音，也鄰居騎車過去營區看，才發現是直升機掉下來。

據海軍官網指出，S-70C反潛直昇機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日第一批新機交給海軍使用；該型機由美國賽考斯基公司製造，搭載二具T700-GE-401型引擎，最大飛行速度150節，操作昇限13000呎，任務時限2.6小時，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主(被)動式聲標及空投魚雷，可配合成功級艦及康定級艦艦載作業能力；另可依戰時特性實施不落艦加油及垂直整補作業。

▼海軍S-70C反潛直升機墜毀，機上人員送醫。（圖／記者吳世龍攝，下同）