無敵星星會失效！最新重複感染統計曝光「1508人確診2次」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

染疫之後會有約3個月時間產生一定抵抗力，確診不會重複匡列，被暱稱「取得無敵星星」，不過，近期仍有不少人在3個月內再次快篩陽性，指揮中心也對此討論「重複感染」定義，已經有初步2大條件，還在進行相關流程，尚未正式對外公佈。指揮中心今日公布最新統計，本土病例於法傳系統具有兩次確診紀錄者計1,508例。

指揮中心日前解答確診解隔離後，3個月內仍出現快篩兩條線，大多是「陰陰陽陽」的階段，短時間內重複感染的機率低；但近期衍生不少爭議，包含再次陽性領藥、是否居家照護等。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，從寬認定3個月內符合2條件屬「重複感染」。指揮中心今（22）日則公布最新統計，截至今日記者會公布個案數，本土病例於法傳系統具有兩次確診紀錄者計1,508例。

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針對1-3個月內要認定為重複感染，目前專家會議初步共識，是用「症狀」與「臨床操作檢驗」條件合併定義。羅一鈞說明，第一項條件是有「症狀惡化」，無症狀或是跟原先有的症狀看起來沒有惡化情形，不能列重複感染；第二項條件要搭配檢驗，包含「抗原快篩陽性」或者「PCR陽性且Ct值在27以下」擇一情況，可以不需要基因定序來從寬認定重複感染，但須由醫療院所送檢體到實驗室進行後續定序，以釐清是否感染新的變異株。

羅一鈞昨也表示，重複感染定義還需要做好相關配套與申報碼等系統修訂流程，才會正式對外公布。