早上1杯「神奇水」讓你無痛早起！專家狂讚：降血壓又提神

▲專家介紹幾個「無痛早起」的妙招。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者王佩翊／編譯

許多學生與上班族每天早起都十分痛苦，強烈的疲憊感甚至會影響到一天的心情，一名營養學家則提出建議，有一種「神奇的飲料」可以讓人在早起的日子精力充沛，並且不會感覺這麼痛苦，而這個神奇的飲料就是檸檬水。她表示，檸檬水能夠有效降低血壓、提振精神，對身體益處良多。

根據《鏡報》報導，營養學專家凱布里奇（Aislinn Cambridge）表示，很多人厭惡早起，但事實上只要簡單的一個步驟，就能讓你的身體足以應付早起所帶來的疲倦感，並確保一整天的情緒不受影響，睡眠也獲得改善，以提升精力。

凱布里奇說，大家都知道多喝水的好處，但其實只要在每天早上喝的水中加入一個簡單的「秘密武器」，就能讓身體感覺更舒服，而這個秘密武器就是檸檬汁。她表示，每天早上醒來後，可以先喝一杯擠了半顆檸檬的溫開水，它能有效補充身體水分、降低血壓。

▲凱布里奇表示，每天早上喝一杯檸檬水，能有效減緩疲憊，還能降血壓。（圖／取自免費圖庫pixabay）



凱布里奇指出，檸檬水的妙用不僅於此，它還能提振精神，就像魔法一樣。除了每天早上起床喝一杯檸檬水外，凱布里奇也介紹了其他可以減緩早起痛苦的方法。

事實上，前一天晚上的行為將會直接影響到早起時的狀態。凱布里奇指出，每一天的最後一餐最好要距離睡前3個小時以上，以確保你的身體能在晚上睡覺前充分將食物消化完畢。她強調，如果你吃飽飯1到2個小時就想要睡覺，那會對身體造成嚴重破壞，因為它無法好好消化胃裡的食物，這樣一來不論是睡眠品質還是消化品質都會受到影響，嚴重時可能還會影響情緒。

此外，她也提出一個建議，很多人聞「糖」色變，因為想要吃得健康，因此選擇食用加有代糖的食物。然而事實卻是，所謂的零卡減肥飲料含有名為阿斯巴甜的代糖成分，遠比天然糖還要不健康，因為人體無法代謝這個物質。而阿斯巴甜甚至會對腸道帶來負面影響，比真正的糖更具有腐蝕性，且容易導致發炎。

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