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不信導航就算了！帶爸媽去玩「1件事」超崩潰　網嘆：無法理解

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲原PO問卦「跟爸媽出去旅遊什麼最讓人受不了？」吸熱議。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

雷旅伴不分年紀也不論親疏，但若只是朋友關係，頂多看清一個人，不再往來還好辦，可是當對象是家人的時候，就很頭痛了。就有網友發文，說年輕人跟老人可能會有很多不同的旅遊習慣，他最受不了爸媽出去玩都要七早八早就起床，不禁問卦「跟爸媽出去旅遊什麼最讓人受不了？」話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，就有人秒答「早起弄噪音」，讓原PO想到自己的經歷，無奈回覆「6、7點起來，來敲門問啥時要出去。」也有人頗有共鳴，「已經約好時間，前6小時開始狂call」、「早起弄噪音+1，完全不知道怎麼跟他們說。」

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貼文也引發其他人一陣熱烈留言，「吃這個不要、吃那個不要，問他們要吃什麼：隨便啊」、「三餐一定要準時吃，行程要滿，不能太累」、「看到天快黑就嚷著要回家／回飯店」、「安排行程之前都說沒問題，當天突然想加行程（看花看樹的那種，而且還不順路）。」

▲▼駕駛,開車。（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲許多網友也很受不了「不照導航走」這一點。（示意圖／Pakutaso）

其中，鄉民們最受不了的，就是一直嫌或一直唸，「坐副駕唸整路」、「碎碎念」、「整路嫌」、「一直抱怨行程」、「每餐都要吃，吃什麼都嫌」、「吃什麼都說這個自己也會煮」、「吃什麼都嫌、去哪裡都無聊」、「老人很愛抱怨，真無法理解，這也嫌那也嫌，好好說話很難嗎」、「瘋狂嫌棄你找的景點、餐點。」

還有一點也讓不少人超崩潰，「這條路比較快」、「不照導航走」、「自以為知道路，亂跑」、「照Google Maps走，還被嘴說網路都亂報路」、「堅持自己的路最崩潰。」

不過，也有網友直嘆，「唉！已經來不及了」、「請珍惜」、「子欲養而親不待」、「我都很珍惜能夠親自帶著我媽出去玩的機會，未來不見得有時間可以陪他們><」、「以後爸媽死了，這些煩惱都沒了，想煩都沒機會」、「用珍惜的心去面對」、「我只跟家人出去玩，覺得只有家人會陪我。大家說好要去哪就一起去，覺得很溫暖。」

►毛小孩有了這些超幸福

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