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大陸 大陸焦點 特派現場

7小時不間斷探索各地雨林　雲南石梯村近距離觀察犀鳥育雛過程

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》國際頻道今（22）日連續播出7小時「雨林大冒險」節目，將地球上雨林裡的珍稀動植物透過鏡頭呈現在外界眼前。直播節目開始時，主持人先是將雨林繁複的生物「巡禮」一遍，包括玉米蛇、虎紋蠑螈、魔物守宮及和手掌一般大小的巴西索羅門捕鳥蛛等，隨後便前進位於雲南的熱帶雨林，近距離觀察野象或犀鳥的生態。

▲雨林探秘。（圖／翻攝CGTN）

▲玉米蛇在主持人手臂上爬行。（圖／翻攝CGTN）

主持人葛寧在節目一開始便與人工繁育的雨林生物互動，對她而言，要和手掌一樣大的蜘蛛互動，得先跨過心理門檻。當工作人員從玻璃箱中取出巨人金直間捕鳥蛛時，葛寧還因此嚇得說話都有點結巴。不過，當葛寧突破心防的觸摸了一下捕鳥蛛，工作人員還恭喜她，「妳成為全球1％摸過捕鳥蛛的人了！」

▲雨林探秘。（圖／翻攝CGTN）

▲巨人金直間捕鳥蛛和成年人手掌一樣大。（圖／翻攝CGTN）

介紹完雨林的珍稀動物後，節目從秘魯及巴西的雅馬遜熱帶雨林開始，用鏡頭帶領觀眾，一窺暗藏玄機，危機四伏雨林的神秘面紗。

▲雨林探秘。（圖／翻攝CGTN）

▲在巴西熱帶雨林拍到的野生美洲豹。（圖／翻攝CGTN）

這場長達7小時的直播節目，雲南德宏州盈江石梯村的熱帶雨林探秘也是外界關注的焦點。盈江石梯村被稱為是中國觀鳥基地，包括犀鳥、紅腿小隼、灰孔雀雉等珍稀鳥類以及龍腦香、篦齒蘇鐵等稀有樹種，成為大陸村一級生物多樣性最密集的地區之一。

此外，節目一開始時，主持人還透露，在雲南的雨林探秘過程中，還有很大的機會可以近距離觀察犀鳥育雛的過程，甚至有機會碰上生活在叢林裡的野象群。

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