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社會 社會焦點 保障人權

熱褲妹炫富放閃羨煞人！喊懷孕仍收押　媽和男友全神隱沒去看她

記者黃哲民／台北報導

新北市女子林筱路昨天（21日）凌晨涉酒後無照駕車，高速衝進淡水區一處正在鋪設柏油路面的工地，撞飛指揮交通的方姓工人還二度輾過傷者企圖逃跑，方男傷重不治，林女昨深夜被士林地院裁定收押，今晨解送台北女子看守所檢身後入所，羈押第1天作息正常，上午在舍房整理內務與看書，她暫時獨居等候安排室友，今尚無親友前來會客。至於她是否真的懷孕5周，所方表示，就算有，也不構成停止羈押的理由。

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲林筱路（左坐者）涉酒後開著敞篷車，行經新北市淡水區民權路時撞死道路施工工人。（圖／記者游宗樺翻攝）

有酒駕前科的林女（29歲）昨晨涉酒後駕駛新車價約200萬元的BMW Z4敞篷跑車，載1名黃姓女子要回淡水區住處，途經淡水竹圍路段，她突然高速衝進正鋪設柏油路面的管制區域，造成協助交管的工人方男（54歲）遭撞飛慘死，據現場其他工人指稱，林女企圖肇逃，二度輾過方男倒地的身體，幸好被工人們攔住。

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇攝）

▲林筱路（中）涉酒駕肇事致人於死後，穿著熱褲被移送法辦。（圖／記者陳以昇攝）

林女經警員做酒測，呼氣酒精濃度高達每公升0.77毫克，她被帶回派出所後，自顧自輕鬆滑手機模樣被認為毫無悔意，引發網友怒火肉搜起底，發現林女不僅常在社群媒體PO照大秀自己豪乳好身材、與男友曬恩愛，更常炫富自己穿戴使用的名牌包等精品，營造多金形象，但她和男友疑似從事不法行業，林女自稱畢業於「北京服裝學院」，也被查出學歷造假，她實際上只有高中學歷。

更離譜的是，林女過去不但有詐欺、毒品前科，更曾有2次酒駕記錄，林女本案肇事後，警方發現她沒有駕照，起初以為林女是因為先前酒駕被吊銷駕照，沒想到詳查後才知林女從沒考取過駕照，肇事跑車登記在林母名下。在酒駕肇事案件曝光後，林女及男友的臉書已關閉。

▲▼林女跟男友在臉書曬恩愛還炫富 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林筱路於案發前跟男友在臉書高調曬恩愛還炫富 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方將林女移送士林地檢署複訊後，檢方以林女涉犯酒駕肇事致人於死等重罪且有逃亡之虞聲請羈押，士林地院昨夜裁定羈押，林女隨即被解送位於新北市土城區的台北女子看守所羈押，正好住進1間空房、暫時沒有室友，須等今天新收人犯報到後，再由所方安排。

林女完成檢身程序入所後，所方給她1個晚餐預留的便當充飢，菜色包括綜合滷肉、糖醋麵腸、炒南瓜與白飯，闖禍後幾乎沒休息的林女，扒了幾口飯就趕緊睡覺，今早依照所內規定起床作息，吃完早餐的什錦炒麵與綠茶，林女獨自在舍房學習整理內務與閱讀。

由於林女今晨才入所，羈押第1天並沒跟其他收容人一起放風，明天起由所方依照管理員人力，安排林女到室外或直接在舍房走廊伸展運動，今上午也尚無親友前來辦理跟林女會客，今下午所方將視林女適應狀況，斟酌是否提供輔導課程。

據悉，林女到案後曾聲稱懷孕「5周」，希望別被羈押但徒勞無功，台北女子看守所今晨對林女做新冠肺炎快篩為陰性，至於有無驗孕出現2條線，所方表示無法透露收容人隱私，所方強調，依法須懷孕「5個月」以上，才可以聲請停止「服刑」，羈押不在此限，林女即使真的懷孕「5周」，也不會成為停止羈押的理由。

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