腿刺「捕夢網+蝴蝶」含意曝！熱褲妹酒駕撞死人　成家屬一生惡夢

▲林筱路右小腿刺有捕夢網、蝴蝶樣式的刺青。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴上容、莊智勝／新北報導

新北市女子林筱路(29歲)今(21日)凌晨酒後開著BMW Z4敞篷車返回淡水住家，不料途中正在進行道路施工，林女不勝酒力，猛力撞上正在進行交管的54歲方姓工人，造成方男慘死。林女酒測值高達0.77mg/L，今下午警方將其移送法辦，赫見林女右小腿還有捕夢網、蝴蝶刺青，有捕捉好夢、阻擋惡夢的含意，不料林女自己竟無照酒駕撞死人，成為了被害者家屬一生的惡夢。

警方調查，林筱路昨晚間與黃姓閨蜜在台北市一處台式餐廳與好友餐敘，今凌晨結束後，喝得酩酊大醉的林筱路開著要價200萬的BMW Z4敞篷車，載著同樣住在淡水的黃女返家，但行經淡水區民權路、民生路口時，林女卻無視前方正在進行修路工程，筆直猛力撞進工地中，正在執行交管作業的方姓工人當場被撞飛，經送醫搶救後仍傷重不治。

林筱路肇事後還一度企圖駕車逃亡，方男同事見狀後趕緊上前包圍，阻止林女肇逃；由於事故發生地點一旁就是竹圍派出所，警方也火速趕抵現場將林女逮捕。最後林女才在黃姓閨蜜的攙扶下，歪歪斜斜地走進派出所，酒測值高達0.77mg/L。

據悉，遭撞斃的方男獨自租屋在新北市三重區，沒有結婚生小孩，原本在餐廳擔任廚師，因新冠肺炎疫情爆發後失業，一直找不到正職工作，只能做臨時工過活；21日凌晨2時許，方男穿著反光背心，在淡水區民權路鋪設柏油路工程中負責交通指揮工作，怎料竟遭酒駕的林女奪命。方男的哥哥、姐姐今接獲死訊趕到地檢署時，一度泣不成聲，痛批林女如此行為、態度令人難以接受，「酒駕真的是社會的毒瘤！」

警方調查，林女不但有詐欺、毒品前科，過去還曾有2次酒駕紀錄，不曾考取駕照，此次第3度酒駕竟撞死人。稍早林女在警方戒護下移送往士林地檢署，頭上還蓋著藍色連帽外套，下身則穿著熱褲，露出一雙修長美腿，右腿還有捕夢網、蝴蝶圖樣的刺青；在美洲文化中，捕夢網有「捕捉好夢、阻擋惡夢」、趨吉避凶的含意。但諷刺的是，渴望招來好夢的林女，卻酒駕撞死人，成了被害者家屬一生都揮之不去的惡夢。

▼林女今下午2時許移送士林地檢署。（圖／記者陳以昇翻攝）