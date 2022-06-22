　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果雙USB-C插頭拆解影片出爐　輕鬆適應不同地區電壓

▲蘋果推出最新的雙 USB-C 電源轉接器。（圖／chargerlab）

▲蘋果推出最新的雙 USB-C 電源轉接器。（圖／chargerlab）

記者陳俐穎／綜合報導

除了新的 M2 MacBook Pro 和 MacBook Air 之外，蘋果還推出35W 雙USB-C 小型電源轉接器，這項新產品首次包含了兩個USB-C 端口，可以同時為兩台設備充電。而現在專注於科技的外媒ChargerLAB也公布這款新品的拆解影片。

根據ChargerLAB 最新發布拆解影片，可以一睹內部的組件，採用獨特的設計，可以輕鬆更換內部的插腳，使其適用於不同的地區，並帶有兩個相同的電源電路。ChargerLAB 表示，電源轉接器正反面的元件是對稱的。

蘋果有兩個版本的電源適配器，價格均為新台幣1690元，35W 雙 USB-C 埠電源轉接器看起來類似標準 MacBook 充電器，而 35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器更像是底部有兩個端口的 iPad 充電器。

這款蘋果雙USB-C 端口小型電源適配器最高支持35W，並支持Power Delivery 3.0。它適用於四種固定供電選項，包括5V3A、9V3A、15V2.33A 和20V1.75A。蘋果曾表示，如果連接一台Mac 筆記本和一台iPhone 或iPad，每台設備可接收高達17.5W 的功率，連接一台iPhone 和一台iPad 也是如此。

如果連接了一台Mac 筆記本或iPhone 和一個Apple Watch 或AirPods，Mac / iPhone 接收最高27.5W 功率，Apple Watch 或AirPods 接收最高7.5W 功率。如果插入單個設備，它可以接收完整的35W 功率。

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
全台唯一「懷瀞橋」緬懷女公路人殉職　最美女工程師守護南橫
日本AV新法上路　女優陷失業潮！達人揭將禁「真修竿」
馬俊麟出軌王瞳消失1年「靠賺外快養全家」　還慘遭撤換男主角
電價4年多來首度調漲！　2類用戶至少貴8％
恩恩媽首通119已符合緊急送醫3條件　消防通報衛生局少說關鍵
6歲兒狂發「嗯嗯聲」模仿性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼
他騎車上學、結婚僅請1桌　真實身分竟是千億集團少主
快訊／警界爆「集體貪汙」！檢約談79人　14人聲押、12人交

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

保護隱私！iOS 16新功能「安全檢查」　可撤銷位置分享、App權限

蘋果雙USB-C插頭拆解影片出爐　輕鬆適應不同地區電壓

萬元有找CP值機款登場　OPPO A77 5G、A57即將在台開賣

5月熱賣手機出爐！iPhone 13持續霸榜、萬元CP值機種最受歡迎

將成為歷代省電冠軍　爆料：iPhone 14 Pro續航力大增2小時

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

遠端教學3C設定好麻煩　中華電信近700門市推「協助服務」

三星成蘋果主要面板供應商　預計出貨8000萬塊iPhone 14面板

蘋果MR頭戴式裝置最新發展　分析師：今年底原型機出爐

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

酒駕女開敞篷車闖鋪路現場　工人慘遭撞飛！送醫仍不治

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

保護隱私！iOS 16新功能「安全檢查」　可撤銷位置分享、App權限

蘋果雙USB-C插頭拆解影片出爐　輕鬆適應不同地區電壓

萬元有找CP值機款登場　OPPO A77 5G、A57即將在台開賣

5月熱賣手機出爐！iPhone 13持續霸榜、萬元CP值機種最受歡迎

將成為歷代省電冠軍　爆料：iPhone 14 Pro續航力大增2小時

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

遠端教學3C設定好麻煩　中華電信近700門市推「協助服務」

三星成蘋果主要面板供應商　預計出貨8000萬塊iPhone 14面板

蘋果MR頭戴式裝置最新發展　分析師：今年底原型機出爐

竹科首購族瞄準竹南！2字頭擁暢快交通、舒適居住機能

「電費將採三段計價」瘋傳　台電小編怒了：每年都來一次

立陶宛農業部長今抵台　促雙邊農業交流合作

男深夜醉駕大鵬灣「烏龜翻」落跑　竟辯閃狗才釀禍…回家喝酒壓驚

孩子一句「爸爸過世」震撼萬人　媽傻眼曝真相：奉勸各位爸爸啊

愛沙尼亞抗議俄軍機侵入領空　重申與立陶宛團結一致

工程師壓力大尿出「茶色尿」　竟是快速進展性腎炎險洗腎！

賈吉本週進行薪資仲裁　「法官」：不喜歡商業！但這就是門生意

台股漲多拉回下跌逾百點！回測15600　台積電下跌4元

手拜神明眼瞄功德箱　魚線「釣錢」超熟練...2分鐘得手8次　

大貨車搖晃撞橋墩翻覆　炸出漫天煙塵！路燈斷了

3C家電熱門新聞

蘋果雙USB-C插頭拆解影片出爐　輕鬆適應不同地區電壓

iPhone 14系列4款外觀全露出！　瀏海螢幕確定再見、Type-C再等等

摺疊機到底耐不耐用？YouTuber終極實測結果出爐

延長iPhone電池壽命　四大方法保持電池健康度

5月熱賣手機出爐！iPhone 13持續霸榜、萬元CP值機種最受歡迎

iPhone 15系列望搭載「潛望式鏡頭」　分析師：可能僅1機型獨占

升級iOS 16卻不支援新功能　這三款機型恐為下一波淘汰名單

OPPO A77 5G、A57即將在台開賣

保護隱私！iOS 16新功能「安全檢查」　可撤銷位置分享、App權限

將成為歷代省電冠軍　爆料：iPhone 14 Pro續航力大增2小時

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

遠端教學3C設定好麻煩　中華電信近700門市推「協助服務」

停電後復電「傷電器」2步驟解決

更多熱門

相關新聞

營養師警告：容易脹氣「10種食物」別碰！

營養師警告：容易脹氣「10種食物」別碰！

吃飽飯後，過沒多久就開始覺得「肚子堵堵」，有一股氣在體內、有時甚至會痛的狀態嗎？不要慌，很可能是脹氣了。雖然脹氣聽起來是小毛病，但頻率太高仍會影響到生活品質，原因可能來自便祕、壓力等，更有可能是吃太多產氣食物導致腸胃鬧脾氣，因此，營養師列舉容易脹氣的10種食物，不舒服時更要少吃。

蘋果MR頭戴式裝置最新發展　分析師：今年底原型機出爐

蘋果MR頭戴式裝置最新發展　分析師：今年底原型機出爐

官網找不到　蘋果「神秘產品」登陸NCC認證　

官網找不到　蘋果「神秘產品」登陸NCC認證　

蘋果降速逼迫用戶換機？英國男子索賠275億元

蘋果降速逼迫用戶換機？英國男子索賠275億元

蘋果大量裁員280人　葉一堅道歉

蘋果大量裁員280人　葉一堅道歉

關鍵字：

蘋果雙USB-C

讀者迴響

熱門新聞

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

容易單身上癮3星座！Top 1戀愛太麻煩

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

糖豆人免費玩　4平台領取一次看

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面