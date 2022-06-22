蘋果雙USB-C插頭拆解影片出爐　輕鬆適應不同地區電壓

▲蘋果推出最新的雙 USB-C 電源轉接器。（圖／chargerlab）

記者陳俐穎／綜合報導

除了新的 M2 MacBook Pro 和 MacBook Air 之外，蘋果還推出35W 雙USB-C 小型電源轉接器，這項新產品首次包含了兩個USB-C 端口，可以同時為兩台設備充電。而現在專注於科技的外媒ChargerLAB也公布這款新品的拆解影片。

根據ChargerLAB 最新發布拆解影片，可以一睹內部的組件，採用獨特的設計，可以輕鬆更換內部的插腳，使其適用於不同的地區，並帶有兩個相同的電源電路。ChargerLAB 表示，電源轉接器正反面的元件是對稱的。

蘋果有兩個版本的電源適配器，價格均為新台幣1690元，35W 雙 USB-C 埠電源轉接器看起來類似標準 MacBook 充電器，而 35W 雙 USB-C 埠小型電源轉接器更像是底部有兩個端口的 iPad 充電器。

這款蘋果雙USB-C 端口小型電源適配器最高支持35W，並支持Power Delivery 3.0。它適用於四種固定供電選項，包括5V3A、9V3A、15V2.33A 和20V1.75A。蘋果曾表示，如果連接一台Mac 筆記本和一台iPhone 或iPad，每台設備可接收高達17.5W 的功率，連接一台iPhone 和一台iPad 也是如此。

如果連接了一台Mac 筆記本或iPhone 和一個Apple Watch 或AirPods，Mac / iPhone 接收最高27.5W 功率，Apple Watch 或AirPods 接收最高7.5W 功率。如果插入單個設備，它可以接收完整的35W 功率。