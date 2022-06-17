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蘋果降速逼迫用戶換機？英國男子索賠275億元

▲▼蘋果,手機,iPhone,旗艦店。（圖／視覺中國）

▲又有消費者因降速問題向蘋果索賠。（圖／視覺中國）

記者陳俐穎／綜合報導

根據《衛報》報導指出，在英國，有一位消費者因iOS電源管理功能限制手機性能，向蘋果公司提出了7.5億英鎊的法律索賠，折合台幣約275億元。用戶Justin Gutmann已向英國法務機構提出索賠訴求，要求蘋果需要為受更新影響的英國用戶賠償損失，用戶總人數多達2500萬。

在2017年，蘋果為解決電池老化後的手機不會意外關機，給舊款iPhone引入電源管理功能，此功能會限制電池性能不足的舊iPhone處理器性能。但Justin Gutmann認為，推出這些功能是為了掩飾iPhone電池無法應對新的iOS系統處理需求，蘋果沒有召回產品或更換電池，而是敦促用戶下載更新。

他認為，對此問題，蘋果應該供免費更換、維修服務或補償，而不是通過在軟件更新中隱藏一個工具來誤導人們，這會使手機速度降低高達58%。發起此案是為了讓英國數百萬iPhone用戶能夠就蘋果的行為所遭受的損害獲得賠償。如果這個案子成功，希望占主導地位的公司能夠重新評估他們的商業模式，並避免這種行為。蘋果針對此事回應，表示從來不會為了促使客戶換手機，因此降低用戶的體驗感受。

電源管理功能雖然在2017年初推出，但直到2017年底才被廣泛宣傳。同年，蘋果公開道歉，通過其官網發布聲明，表示不會故意縮短任何產品的壽命，同時提出了解決方案，將降價為保修期外的iPhone 6以上機型更換電池。此次更新影響甚大，除了此次的爭議之外，蘋果先前也已經面臨過類似的訴訟。

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關鍵字：

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