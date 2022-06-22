她確診私訊「懷孕了！該生下小孩嗎」　醫2句話神回

▲蘇怡寧說，他每次被問到「該不該生下這小孩」，都覺得很沉重。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友私訊婦產科名醫蘇怡寧表示，自己確診但懷孕了，是否該生下這小孩？對此，蘇2句話神回應，「醫師不是上帝，無法幫你決定該不該生的問題。」他強調，「非引導性遺傳諮詢」一直是他們從事這個工作的最高準則。

蘇怡寧21日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該名女子的私訊截圖，只見女子說，「請問醫師 ，6/3我有確診，6/9驗出了懷孕，請問這小孩該不該生，我擔心的點是會不會因為染疫過，而造成小孩出生後的一些發育問題，謝謝醫生。」

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對此，蘇怡寧寫道，很多人喜歡問他，寶寶「有xxxx問題」該不該生？雖然已經被問了20幾年，但每次被問到還是都會覺得很沉重，「這樣說好了，我寧願你問我，這樣寶寶會不會有什麼併發症，或是我該注意什麼？而不是劈頭就問我，這樣寶寶該不該生？我不知道各位同學能夠理解這中間的差別嗎？」

▼女子私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



蘇怡寧表示，記得之前不止一次跟大家聊過，他們做產前遺傳諮詢的，必須秉持的基本原則就是非引導性遺傳諮詢（Nondirective counseling），從1960年代開始，他們遺傳諮詢一直遵循的就是這樣的準則。

蘇怡寧解釋，也就是專業醫護人員的責任，是告知病人即將面對的狀況，但必須尊重病人自主決定的權利，盡量不要引導病人依照醫師的想法去做決定，「我說盡量，其實過去有很多的討論，在實務上要醫師完全中立幾乎是不可能的，但這個我們今天就不討論了，但就是盡量。」

蘇怡寧指出，而事實上，並不是所有人都可以接受他這樣的態度，中立、不帶其他意見及情緒，他也很清楚可以接收到，「有時候當我們這樣回答的時候，有些人眼神中的失望與不滿。我希望你要知道，每一次遺傳諮詢，我們都是必須面對人性的掙扎與試煉，我知道你很艱難，我也是，但我也必須堅持我所扮演的角色。」

蘇怡寧說，也有人曾經因此在網路上給他負評，理由是他沒有給對方心中想要的答案，為什麼還要付掛號費，「也有人批評說我，在進行遺傳諮詢的時候，不太有情緒、太殘酷，不知道父母親需要支持嗎？」

▲▼蘇怡寧強調，非引導性遺傳諮詢，一直是他們從事這個工作的最高準則。（示意圖／記者姜國輝攝）



「難道你希望我笑著跟你說，拿掉這個孩子、加油這樣？」蘇怡寧寫道，「抱歉，這我做不到，你要去網路給我打一顆星，繼續去打吧，我一點也不在乎。我只能秉持原則盡量中立告訴你們，這種情形接下來必須面對的挑戰跟可能有的處理模式，這個時候我一定會戴上面具，我不能讓我的情緒被你看到，你看不到心裡面的我，因為我不能也不應該影響你的決定。」

蘇怡寧表示，曾經跟大家說過，經常性在面臨這些人生的徬徨，「很多父母親都會問我，『蘇醫師、蘇醫師，如果是你自己遇到，你會怎麼做？』我的答案一直都是，『我不會告訴你，因為我不是你，只有你們夫妻有權利做決定』。」

蘇怡寧指出，或者有很多人也會問他，那其他人遇到這種情況都是怎麼決定的？他的答案都是「每個人想法都不一樣，做自己不用管別人。」

蘇怡寧強調，非引導性遺傳諮詢，一直是他們從事這個工作的最高準則，「我是人，我也有情緒，但我必須試著不能讓我的情緒去影響你的決定，來我門診諮詢是這樣。至於在網路上問我這種問題？很抱歉，你不可能這樣得到答案的，醫師從來就不是上帝，我們也無法扮演上帝的角色。」