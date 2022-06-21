他私訊「女友驗孕棒」急問：浮出很淡的線！　名醫一句話神回

▲男子的私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

一名男子將女友的驗孕棒照片私訊給婦產科名醫蘇怡寧，詢問是否懷孕？對此，蘇怡寧一句話神回，「請就醫釐清」。他強調，只有就醫拜託醫師幫你判斷，或是進一步抽血之外，並沒有其他更好的辦法，「傳照片給我也是一樣喔，啾咪。」

蘇怡寧20日在「蘇怡寧醫師愛碎念」臉書分享該名男子的私訊截圖，只見該男子說，「可以與你們洽談嗎？蘇醫師您好，請問該如何判讀驗孕，過5分鐘後浮出很淡的線，女友遲來第11天，體溫也有一點偏高。」

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蘇怡寧發文表示，驗孕棒照片又來，「這位同學，你是希望我恭喜你當爸爸嗎」；如何判讀驗孕，他相信經過這兩年疫情的試煉，大家都很會判讀快篩試劑了，不用特別他教，原理都一樣。

▼驗孕棒。（示意圖／CFP）



蘇怡寧指出，再說一次，傳驗孕棒照片上來請別人幫你看，「包括我在內或是社團朋友們，除了跟你說恭喜之外（還是說哭哭？）真的都沒什麼幫助，有就是有。嫌太淡？這個可能性很多，懷孕beta-hcg指數平均兩天會上升一倍（再嚴格一點說是1.7天），理論上你嫌很淡，過兩天再驗一次，正常情況下，它就會變得越來越明顯。」

蘇怡寧說，當然除了月經不規則受孕時間，跟你想像的不一樣之外，不管是子宮外孕或流產都有可能，你如果不願意等，說實話只有就醫拜託醫師幫你判斷，或是進一步抽血之外，並沒有其他更好的辦法，「傳照片給我也是一樣喔，啾咪。」

對此，許多網友留言，「我也不懂，為什麼都會有人拍驗孕棒上來問？就直接去看婦產科就好啊！實在令人疑惑⋯」、「好奇就去醫院啊！ 醫生會說明給你聽～還是掛號費太貴付不起？那更應該去醫院趕快處理才對～」