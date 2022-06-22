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日本AV新法上路　女優狂怨陷7月失業潮！達人揭將禁「真修竿」

▲▼AV女優無碼毛片大量流出。（圖／翻攝自IG／ogura_yuna、toda_makoto）

▲AV新法上路，女優哀鴻遍野。（圖／翻攝自IG／ogura_yuna、toda_makoto）

記者崔子柔／綜合報導

日本為了保護AV工作者，日前通過一項新法，片商則為此要調整拍攝細節，導致不少女優7月的工作都被取消，台灣AV達人一劍浣春秋更稱，新法未來會禁止演員「真做」，「那我們還看什麼？」

近日多名女優在推特上發文抱怨拍攝因新法中止，金苗希實說，「用AV新法保護女優，卻讓工作都沒了，到底對誰有好處」，天然美月表示，「因為新法，下個月的拍攝計畫可能被取消」，新姫桃則說「托新法的福，到8月為止都沒有拍攝」，衣織也指出，「AV界也變得難以生存」、「感覺拍攝會因新法停滯，必須早點找到打工才行」。

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一劍浣春秋昨（21）日在《Play NO.1》平台發文表示，片商為了避免觸犯新法的規定，拍攝作品必須從簽約從頭再來，很多女優7月後的拍片行程都被取消，「簡單說吧，全滅」，而新法對題材上的限制，可能會讓很多女優因為無片可拍逐漸消失。

另有不少女優發文提到，等約2年的緩衝期過後，新法要進一步禁止演員「真做」，讓一劍浣春秋直言，「那這樣，我們還要看殺小？」，他認為如果真的取消實彈演出，這一行就可以關門大吉了。

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