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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錄音檔曝光！恩恩爸：早知道要等這麼久，我們就直接送醫了

▲▼中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲恩恩爸表示，當下都以為叫救護車是最快的方式。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者鄒鎮宇／台中報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，恩恩爸尋求「消失的81分鐘」的錄音檔也曝光。恩恩爸21日晚間在政論節目表示，當下他跟妻子都以為叫救護車是最快的方式，若早知道會拖延這麼久，「如果他們有告訴我需要花那麼長的時間，第一時間我們就應該讓我老婆不管了，就是衝了」。

恩恩爸21日晚間透過視訊，在媒體人周玉蔻主持的政論節目「辣新聞152」表示，新北市消防局當初給他的錄音檔，的確有指出撥打給衛生局5次但都沒人接聽，新北衛生局長陳潤秋則說當下大家都很忙，才會沒人接聽，不是故意不接。

等待20分鐘後，恩恩媽才再次撥打119通報，也得到會盡快聯繫衛生局，並保持電話暢通、等待的只是。因此，恩恩爸及恩恩媽當下都相信等待救護車是最快的送醫方式。

▲▼王炳忠、周玉蔻北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

恩恩爸認為，消防局花費許多時間才能聯繫衛生局，雙方都花費許多時間在溝通病人個資，也沒有先進的電話設備傳遞資訊，只能像傳統的手抄方式報個資，且消防局的人未準確傳達恩恩的情況，因此讓衛生局人員不重視、覺得不急，「我不懂，為甚麼整個溝通會變成這樣」。

民主進步黨籍新北市議員何博文表示，新北市政府就是「無恥」，「這根本就是典型的官僚殺人」，消防局到衛生局間的聯繫耽誤，「一條寶貴生命就在一分一秒之中不斷地流逝」，若覺得冤枉，可以將中和衛生所當天的出勤狀況全都交出來，讓他看看到底是不是這麼忙，並要求新北市長侯友宜、新北市衛生局長陳潤秋、新北市消防局長黃德清道歉，侯友宜則要負起政治責任。

面對周玉蔻詢問「你將來會積極地提出國家賠償嗎？」恩恩爸表示，法律行動的部分還會跟義務律師進行討論，目前還沒有初步的想法，「我只想知道真相」。

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