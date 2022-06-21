知名產業經濟學者莊春發辭世　享壽71歲

▲國內知名經濟學者莊春發辭世。（圖／ETtoday資料照片）



生活中心／台北報導

國內知名經濟學者、東吳大學法律研究所兼任教授莊春發傳出在6月11日凌晨過世，享壽71歲。家屬今晚向《ETtoday新聞雲》證實，莊春發在11日因心肌梗塞辭世，將於7月10日在台北市立第二殯儀館舉辦告別式。消息傳出，學術界深感震驚和哀悼。

莊春發生於1952年，畢業於台北師範專科學校、東吳大學經濟系、中興大學經濟研究所。他曾任台北大學經濟系教授、景文科技大學財務金融系教授、中央大學產業經濟研究所兼任教授，目前為東吳大學法律研究所兼任教授，研究專長是產業經濟學、反托拉斯經濟學。

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莊春發家屬今晚向《ETtoday新聞雲》證實，莊春發本月11日凌晨在家中因心肌梗塞辭世，告別式將於7月10日於台北市立第二殯儀館舉行。莊春發的學界友人也說，他先前身體狀況不錯，對於他突然辭世感覺震驚與突然。

莊春發自學界退休後仍積極參與研究論述和倡議，近年對於傳播產業現況甚為關心，上月他接受《ETtoday新聞雲》訪問時就曾說，台灣的媒體就像輕量級選手，要跟臉書或Google這種重量級拳手對戰，「兩拳就被KO」，所以台灣媒體要合作和數位平台談判，如果無法合作，很快就被各自攻破。

莊春發上月31日也投書《ETtoday雲論》認為「新聞產業不是做功德，平台業者付費天經地義」，他在文中指出，新聞內容製作業者不能「做功德」地無償繼續提供網路平台業者播放，必須要求網路平台業者進行一些回饋。