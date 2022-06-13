說好幫妳做善事！台中議員賴義鍠為亡妻捐百萬　防疫物資留愛人間



▲ 台中市議員賴義鍠以亡妻名義，捐贈價值百萬防疫物資。（圖／賴義鍠提供）



記者許權毅／台中報導



台中市議員賴義鍠妻子廖麗華3日離世，賴義鍠今（13）日表示，要把喪葬結餘款約100多萬元，用來購買AED電擊貼片及攜帶式製氧機等防疫物資，捐贈給台中市消防局，希望能夠對醫療量能有幫助，而這個善舉也是當初廖麗華生病時，賴義鍠對他許下的承諾，希望能拋磚引玉、留愛人間。



賴義鍠表示，原本是要購買偵煙探測器希望對火災警示有幫助，經詢問台中市消防局才得知，市府有補助一批偵煙器，不過AED的電擊貼片因為疫情需求量大增，加上是消耗品，才轉而購買AED電擊貼片540組、防護衣560件以及4組攜帶式製氧機等防疫物資。





▲過往2人對於消防議題皆相當重視，賴義鍠曾對妻子許下諾言，要幫他留愛人間。（圖／賴義鍠提供）



賴義鍠透露，妻子過往跟他一樣，相當重視消防救難議題，當初妻子生病時，他曾跟妻子說「假設有那麼一天，會幫你做善事」，希望能夠對社會有一點幫助，並且留愛人間，市長盧秀燕也特別頒發一張褒揚狀，希望在17日廖麗華出殯當天能放在靈前，以表彰其母儀之德、行善義舉。





▲市長盧秀燕頒發褒揚狀，以感謝其慈善義行。（圖／賴義鍠提供）