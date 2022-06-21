網酸恩恩爸「不自行送醫」　賴品妤氣炸：可以拿出點良心嗎

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市中和2歲童恩恩4月確診後重症死亡，恩恩爸認為延誤就醫，開始尋找「消失的81分鐘」真相。如今錄音檔曝光，許多網友認為恩恩爸應該直接送醫，不應該等待衛生局、消防局而浪費時間。對此，民進黨立委賴品妤怒轟，「可以拿出點良心嗎？」

賴品妤表示，完整的錄音檔內容比她預期的更荒謬，讓她聽到一半就聽不下去，且看到網友質疑家長為何不自己送醫，忍不住說「可以拿出點良心嗎？」「家長能夠預知衛生所會一直沒人接電話嗎？這件事情該出來踹共、拿出誠意面對的是侯友宜，不要再二度傷害家屬了。」

▲民進黨立委賴品妤。（圖／翻攝賴品妤臉書）







▲恩恩及恩恩爸。（圖／翻攝自當事人臉書）



賴品妤呼籲，該拿出誠意負責的是新北市政府，家屬根本無法從上帝視角預知衛生所會一直沒人接電話，請拿出良知，不要譴責受害者，「這次錄音檔的內容甚至成為了一個社會集體的創傷，因為內容令人心碎。」

賴品妤對新北市長侯友宜喊話，錄音檔的內容太過於痛苦及難受，連她都需要斷斷續續才能聽完，質問身兼新北市防疫作戰指揮官的侯友宜是否有聽過，認為侯顯然就是清楚內容，急著推諉，才導致後續一連串令人錯愕、難以理解政治表演，「現在回頭看過去新北市府這段時間宛如做戲般的回應，無以名狀，太可怕了。」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



賴品妤解釋，新北市府自創確診民眾緊急就醫需透過衛生局指派救護車的程序，但事發當下衛生局卻沒人接聽電話；另外，基層人員如今背負罵名，就是因為市府的逃避及卸責，「請侯市長，經過深思後，慎重、正式、嚴謹的回應！盡快扛起應負責任，修正冗雜、不必要的流程！不要再讓令人遺憾、難過的事件發生。」

賴品妤認為，侯友宜應該立刻誠懇的面對此事，並拿出誠意道歉，知錯能改才是真正與第一線人員站在一起，不要讓基層背上如此沈重的黑鍋，「比起握手會、見面會，拿出肩膀、負起責任，才是真正的相挺基層。」

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