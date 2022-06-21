陳其邁認富樂快篩「審查有漏洞」　議員李雅靜飆：假扣押了什麼？

▲陳其邁坦言，中央審查過程有漏洞，不良廠商利用審查漏洞以摻偽方式來進行很不應該。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府採購富樂快篩出包，高雄市議會今（21）日召開臨時會進行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，市長陳其邁今坦言，中央審查過程有漏洞，不良廠商利用審查漏洞，以摻偽方式來進行很不應該。不過高雄市議員李雅靜追問市府對大鑫公司聲請假扣押，究竟押了什麼，不滿衛生局長回答頻頻狀況外，氣轟飆罵只會官腔。

▲▼高雄市議會今（21）日召開臨時會進行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告。（圖／記者賴文萱攝）

大鑫資訊公司涉嫌用中國劣質快篩魚目混珠為美國富樂快篩，以牟取暴利，該快篩發生使用後無法顯示C線（品管線）。高雄市衛生局今在議會提出報告，高雄市政府採購100萬劑，針對富樂黑心快篩試劑，向地方法院聲請對大鑫資訊公司假扣押，6/15經法院裁准。

▲李雅靜質疑大鑫資本額只有500萬，市府到底假扣押了什麼？飆罵衛生局長狀況外。（圖／記者賴文萱翻攝）

狂追該議題的議員李雅靜今質詢時，再度詢問衛生局長黃志中，假扣押多少資產，質疑大鑫資本額只有500萬，市府能把付出去3850萬拿回來嗎？由於不滿黃志中的回應，她痛批一會兒說假扣押9500萬，一會兒又假扣押3850萬，沒有一個正確的說法，高達9500萬出包標案，後續處理，衛生局長竟然狀況外！

黃志中後續補充表示，大鑫資本額只有500萬，所以假扣押部分還有包含公司資產以及負責人財產等，目前由法院執行當中，還沒收到後續回覆，但法院確實已經裁定假扣押。

李雅靜強調，大鑫資訊公司已經從高雄市衛生局得手3850萬元，假扣押大鑫資訊公司及負責人多少資產，非常重要，這應該公開透明讓市民朋友清楚瞭解，如果扣不到資產或不足已經付款的3850萬，最終就算勝訴，高雄市政府只能拿到一張薄薄的「債權憑證」，如果大鑫破產、負責人脫產，這張債券憑證比衛生紙還不值錢。