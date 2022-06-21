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雲林單車翁深夜遭小貨車追撞　送醫不治！路口加強警示避免悲劇

▲水林鄉日前深夜發生單車遭貨車追撞事故，猛烈撞擊造成貨車擋風玻璃碎裂，單車老翁傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水林鄉日前深夜發生單車遭貨車追撞事故，猛烈撞擊造成貨車擋風玻璃碎裂，單車老翁傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉日前發生一起自行車遭追撞死亡事故，一名蘇姓老翁深夜騎單車返家途中，遭一輛貨車從後方追撞，老翁撞擊擋風玻璃後倒地，送醫搶救不治身亡。警方除深入釐清車禍事故原因外，昨（20）日啟動交通事故防制策進作為，於該路口加裝警示標誌，並持續加強宣導單車在夜間行駛應加裝反光貼以保安全。

水林鄉大溝村164線公路19日晚間23時25分發生一起死亡車禍，由蔡男（34歲）所駕駛自小貨車於案發地追撞騎自行車的蔡姓老翁（57歲），自行車騎士送醫後仍不治死亡。北港警分局第五組組長張智彥表示，該起死亡交通事故初步研判，肇事時間發生於深夜，因天色昏暗，小貨車未注意車前狀況，加上自行車後方的警示燈不明顯所致。

▲水林鄉日前深夜發生單車遭貨車追撞事故，猛烈撞擊造成貨車擋風玻璃碎裂，單車老翁傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲騎乘單車的蘇姓老翁遭追撞後倒地，經送醫搶救後仍不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局長李謀旺立即啟動交通事故防制策進作為，於昨日上午率督察長、交通隊長、組長暨北港警分局副分局長等幹部至現場會勘，將建議路權單位於肇事地點前方設置前有彎道減速慢行警示標誌，藉以提醒駕駛人減速慢行。

北港警分局將持續加強宣導自行車於夜間行駛應加裝前、後燈具及反光貼紙，提高能見度，以防遇到突發狀況而有反應時間採取適當反應措施。另增設爆閃燈，期望提醒駕駛人，在夜間行駛中，看見有紅、藍警示燈閃爍時，能注意減速慢行，以減少交通事故發生。

▲水林鄉日前深夜發生單車遭貨車追撞事故，猛烈撞擊造成貨車擋風玻璃碎裂，單車老翁傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局立即啟動交通事故防制策進作為，縣警局長率督察長、交通隊長、組長暨北港警分局副分局長等幹部至現場會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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