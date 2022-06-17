星宇航空首次培訓飛機維修機械員　釋24缺額「無經驗可」

▲星宇航空首度培訓飛機維修機械員。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導



星宇航空今(6/17)宣布，首批培訓飛機維修機械員招募計畫即日起展開，針對無航空器維修經驗者，凡具工程學科類、航太工程及電機電子工程相關學經歷，對於維護航機有濃厚興趣者都可報名，首批釋出24個缺額。

星宇航空機隊現有8架A321neo及2架A330neo，今年底前將再有5架A321neo交機，同時也將再迎接2架A330neo及2架A350 XWB。星宇航空表示，星宇成立4年多以來，對培育台灣航空人才不遺餘力，除訓練優秀的培訓機師及客艙組員，現更針對無航空器相關維修訓練者，首度招募培訓飛機維修機械員，希望能從地到空，為台灣航空產業孕育更多專才。

星宇航空指出，本次預計錄取24名學員，將分批於9月及12月報到，報名者需具備專科以上相關學經歷、TOEIC 600分或同等英文能力認證；薪水培訓期間3.4萬，正式上線後薪資上看4萬元以上。

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培訓飛機維修機械員須接受超過560小時的訓練課程，包含機務專業知識及實機演練，首先進行454小時的教室課程，熟悉航機構造、維修機具、飛行安全、維修知識等，接著至機坪進行108小時的實機操作訓練，完成為期約4個月的扎實訓練後，可正式成為飛機維修機械員，星宇航空也將安排進行民航局B1.1檢定考試。