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社會 社會焦點 保障人權

彰化皮包骨3兄弟老大病逝　公所電話被打爆！善款近500萬元湧入

記者唐詠絮／彰化報導

日前和美鎮葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢引起各界關心，縣府專款專戶有180多萬元、議員賴清美也幫籌了291多萬元善款湧入，昨(20)日葉家老大因為肺炎、營養不良引發敗血症離世，外皆紛紛把矛頭指向基層和美鎮公所、里長、鄰長通報出了問題，這幾天公所電話被打爆，砲轟指責不斷，記者也實地走訪還原事實真相。

▲彰化和美好修里長陳信義與葉家老二。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美好修里長陳信義與葉家老二。（圖／記者唐詠絮攝）

社會處副處長陳素貞指出，依據葉家通報狀況，由於2兄弟具有工作能力，2016年通過中低受入戶資格，3弟(輕度視障)每月補助3700元，17日上午葉家3兄弟身體狀況危急，由議員賴清美、及里長陳信義協助送醫後，也同步主動協助申請低收及健保補助、醫療減免、看護費補助及三節慰問金等等。

目前彰化縣政府設立和美葉家三兄弟專款專戶，已有180多萬餘元，而賴清美也幫忙用葉家老三帳戶籌291多萬元善款，賴清美說，如今善款已夠，將關閉捐款帳戶，感謝各界愛心捐助。

▲彰化和美好修里長陳信義與葉家老二。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美鎮公所民政課。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，葉家留有現在居住的三合院，葉老大有3個弟弟，2個妹妹皆出嫁外地，葉家兄弟也繼承了這塊祭祀公業的土地，葉老大從事宗廟法師工作、二弟在附近工廠打零工、四弟早年輕生、三弟輕度視障靠著補助維生，原本一家的生活就不是很好，早年經濟貧困有賣祖產過活，再加上近2年來疫情關係，一家收入也陷入危機。

好修里長伯陳信義，與鄰長柯景川看到葉家生活貧困，前幾年替他們申請低收入戶，但礙於法令未年滿65歲「生活可以自理」有工作能力，申請多次都被退回，葉家兄弟也看破了，皆由里鄰長來協助送餐、送物資，到府關懷3兄弟的身體狀況。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化葉家兄弟送醫。（圖／賴清美提供）

公所民政課長劉博文對此表示，三兄弟一家，公所長期以來都有接觸，里幹事下鄉服務時，都會去他家拜訪葉家 3兄弟，葉家列中低收入戶，但一問他們有沒有需要幫忙時，他們人也很客氣，都回覆說「不需要」， 近一年來也沒有收到任何反映，有通報一定會配合社會課辦理。

葉老大移靈在和美殯儀館，昨天縣長第一時間前往，今天葉家物資仍不斷湧入，對於外界指責里長沒通報，葉老二說，弟弟老三視障、哥哥身體又不好，工作又斷炊，又因年齡及繼承土地，申請低收入戶都被駁回，這幾年來都要感謝有里鄰長長期關心，對於哥哥因病死亡，他個人沒有異議。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化葉家兄弟生活狀況。（圖／賴清美提供）

昨天彰基發言人暨副院長周志中醫師表示，葉老大62歲，17日上午到彰基急診，因為肺炎、營養不良，院方安排他住院，但他婉拒且堅持要出院，隔天出院，19日又發高燒到40度左右，肺炎跡象非常明顯（非新冠感染），就隨即安排住院，進一步給予抗生素大量點滴為他治療，但是因為他營養不良，引起免疫力低下，然後引起菌血症，進一步是敗血症，因為敗血症引起多重性的器官衰竭，昨日中午離世。

彰化地檢襄閱主任檢察官葉建成表示，葉老大經警方前往詢問，送醫後死亡，已由院方開立死亡證明書，目前死亡原因「病死」，初步並無他殺嫌疑，若家屬有其他告發，檢方仍會依法處理；葉老二對此也說，哥哥的殯葬事現在都由姊妹處理，至於哥哥的死亡原因，他沒有異議，希望社會處能協助將弟弟送安養中心照顧。

▲彰化和美好修里長陳信義與葉家老二。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化和美鎮公所社會課。（圖／記者唐詠絮攝）

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