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船模試驗國家隊成立！　蔡英文：向世界宣示台灣的決心

▲▼總統蔡英文出席「船模試驗國家隊成立大會」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「船模試驗國家隊成立大會」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日上午出席「船模試驗國家隊成立大會」時表示，今天國海院帶頭成立「船模試驗國家隊」，就是向各界宣示我們的決心，將最重要的船艦試驗工作留在台灣，未來政府、產業界及學術界共同努力，提升國家整體船模試驗技術能量，讓台灣的造船產業及國艦國造能量更加堅實。

蔡英文上午抵達後，首先觀賞「船模試驗國家隊簡介」影片，隨後致詞時表示，高雄是台灣的「海洋首都」，也是造船產業發展的重鎮，擁有完整的船舶產業聚落和供應鏈。

蔡英文強調，中央和地方都全力合作、大力支持高雄造船產業的發展，今天「船模試驗國家隊」在高雄成立，可說是別具意義，她很高興與所有產業先進，共同來見證台灣船艦試驗能量的整合和強化。

蔡英文指出，台灣的造船產業發展到現在，已經超過半個世紀，從小型船舶、汽艇，再到現在的大型商船和軍艦，台灣船艦的建造品質，受到世界肯定。

蔡英文進一步指出，為了持續精進台灣造船產業技術，全力推動國艦國造政策，希望在提升國防自主能力的同時，也讓台灣的造船產業能更加進步。

蔡英文表示，這幾年來，國艦國造的海巡和海軍艦艇，一艘一艘下水成軍，用行動和成果，讓世界看見台灣的造船能量，還有守護國家的決心，她也藉這個機會，向所有造船產業先進表達感謝。

蔡英文認為，在推動國艦國造的過程，船模試驗是非常重要的一環，所以在去年，行政院核定了國家海洋研究院的計畫，將建置「國家船模實驗室」，強化台灣的船模實驗量能，目前實驗室已經開始在設計、規劃的階段。

蔡英文強調，今天，國海院帶頭成立「船模試驗國家隊」，就是向各界宣示我們的決心，我們會將最重要的船艦試驗工作留在台灣。

她也談及，今年2月曾到台南的成功大學，見證國家級船艦試驗水槽的動土，未來國海院將會整合成功大學、台灣大學、台灣海洋大學及中山大學等四間大學的專業和研究能量，讓政府、產業界及學術界共同努力，提升國家整體船模試驗技術能量。

蔡英文說，她有信心，透過國家隊的協力合作，我們可以克服所有挑戰，為台灣水面和水下載具，建立起完整的驗證能量，讓船艦建造和維護成本可以降低，也達到造船能力自主在地化的目標。

▼總統蔡英文出席「船模試驗國家隊成立大會」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「船模試驗國家隊成立大會」。（圖／總統府提供）

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