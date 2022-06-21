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淡水女無照酒駕撞死人！　他氣炸問蔡英文：要忍多久？

▲▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

▲林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死義交。（圖／記者游宗樺攝）

記者皮心瑀／台北報導

29歲林姓女子21日凌晨2時許酒駕行經新北市淡水區民權路時，撞死方姓工人，肇事後一度還不肯下車。國民黨立委江啟臣批評，民進黨政府一直說酒駕零容忍，「蔡總統，到底要我們容忍到什麼時候？」

林女事在台北市區與朋友喝了幾杯紅酒，接著駕駛超過200萬元的BMW敞篷車載黃姓女友人（28歲）返回淡水住家，卻在新北市淡水區民權路與民族路口撞進鋪路工程的施工現場，導致方姓工人閃避不及當場被撞飛，送醫急救仍因傷重宣告不治。

肇事之後，林女不僅沒有下車，反而還繼續開車往前移動，一旁的工人見狀立即開來工程車擋住去路。由於事發地點就在竹圍派出所前，工人攔下林女之後聞到濃濃酒味，立即向警方求助。

江啟臣說，自己一早起來看到新聞相當悲憤，又是酒駕致死還想逃逸的案件。近來可能因為大眾關心疫情，許多酒駕案都被忽略了，其中甚至有肇事者「喝到斷片」還上路，不只是藐視公權力，更是罔顧人命，卻仍不見政府破釜沈舟反酒駕。

江啟臣說，過去他多次在立院提出反酒駕，今年一月立法院召開臨時會，也要求將酒測超標就沒收車輛和加重刑法的修法列案審議，很遺憾地說要酒駕零容忍的執政黨，最後還是利用國會多數否決人民的聲音，「都說了酒駕零容忍，蔡總統到底要我們容忍到什麼時候？」

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