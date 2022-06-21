酒駕撞死交管工！熱褲妹高中畢業　學歷謊報「北京高材生」

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市淡水區民權路、民族路口今(21日)凌晨2時許發生一起死亡車禍，29歲女子林筱路酒後開著BMW Z4敞篷跑車載著黃姓閨蜜回家，但卻因不勝酒力高速撞死一名交管工人，經警方測後發現酒測值高達0.77mg/L。警方調查，林女曾三度酒駕，且未曾持有過駕照；而林女自稱畢業於「北京服裝學院」，但經查，林女僅有高中學歷。在酒駕案件曝光後，目前林女及其男友已火速關閉臉書。

▲林女在臉書炫富曬豪乳。（圖／翻攝當事人臉書）

警方調查，林女家住淡水，昨(20日)晚間與友人在台北市吉林路一處台式餐廳聚餐，林女自稱喝了幾杯紅酒，21日凌晨開著要價200多萬元的BMW Z4敞篷跑車載著同樣住在淡水的黃姓閨蜜準備返回淡金路住家，不料途中工人正在施工整修柏油路，林女當場衝進工地，猛力將正在執行交管的方姓工人(54歲)撞飛。

林女肇事後第一時間還想跑，其他工人見狀後立即將其攔下，還一度與林女發生口角；由於車禍地點鄰近竹圍派出所，警方也火速趕抵現場，最終林女在黃姓閨蜜的攙扶下搖搖晃晃走進派出所，酒測值高達0.77mg/L；而遭撞的方男傷勢嚴重，經送醫搶救後仍宣告不治，家屬到院悲痛認屍，悲憤痛喊「絕對不會原諒她(林女)！」

▲林女謊稱自己畢業於北京服裝學院。（圖／翻攝當事人臉書）

29歲的林筱路在社群媒體上時常露出豪乳、大方秀出姣好身材，除了與男友曬恩愛外，也經常炫富，營造多金形象，林女更自稱畢業於「北京服裝學院」。但警方調查，林女學歷根本造假，實際上只有高中學歷；更離譜的是，林女過去不但有詐欺、毒品前科，更曾有2次酒駕記錄，此次林女肇事後，警方發現她沒有駕照，起初還以為林女是因為先前酒駕駕照遭吊銷，沒想到詳查後才發現林女根本未曾持有過駕照。在酒駕肇事案件曝光後，目前林女及男友已經火速關閉臉書。

▼林女今凌晨酒駕撞死交管的方姓工人。（圖／記者游宗樺攝、記者游宗樺翻攝）