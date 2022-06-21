熱褲妹黑歷史讓人拳頭硬了！無照還3度酒駕　這次開BMW撞死人　

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名女子酒後開BMW敞篷跑車，高速衝進鋪柏油施工地，撞死一名交管工人，女子還想肇逃，遭其他工人開車攔下，酒測值高達0.77mg/L，經查女子根本沒有考過駕照，2014年間，連續2次在台北市酒駕遭裁罰，第3次酒駕竟無辜撞死臨時工人。

▲林女跟男友在臉書曬恩愛還炫富 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，29歲林筱路與閨蜜28歲黃姓女子在台北市吉林路的台式餐廳，與朋友喝酒吃飯，21日凌晨2時許，林女駕駛200多萬元的BMW Z4敞篷跑車，載著黃女要返回淡金路住家，沒想到行經民權路、民族路口時無視施工路障，高速衝進鋪柏油的施工地。

▼林女跟黃女在派出所，經查林女根本沒持過駕照 。（圖／記者游宗樺攝）

當時54歲方姓臨時工人穿著反光背心在工地指揮交通，竟直接遭林女開車高速撞飛倒地，林女還想開車肇逃，被其他工人開車攔住，再將她及黃女團團圍住，警方到場時，還與警員起口角，最後由黃女攙扶下搖晃地走進派出所，經酒測值高達0.77mg/L，方男經緊急送醫搶救仍傷重不治，家屬到院悲痛認屍。

▼林女醉到需要黃女攙扶 。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，林筱路有詐欺、毒品前科，且不曾持有過汽車駕照，早在2014年間就連續2次酒駕，在台北市中山區及中正區遭警方攔車取締開罰，但她根本沒有得到教訓，也不去考駕照，如今第3次酒駕竟撞死無辜臨時工人，死者姊姊悲憤「絕不會原諒她！」

▼林女酒後開著敞篷車，行經淡水民權路時撞死工人。（圖／記者游宗樺攝）