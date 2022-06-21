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社會 社會焦點 保障人權

宿舍遭幫傭之子闖入行竊　前大法官喝令「不要跑」報警

▲前大法官王澤鑑位於台大宿舍日前遭人闖入意圖行竊，駐衛警與他聯手逮捕前幫傭之子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前大法官王澤鑑位於台大宿舍日前遭人闖入意圖行竊，駐衛警與他聯手逮捕前幫傭之子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

前大法官、《民法》權威王澤鑑住處驚傳遭竊，17日凌晨5時許大安警分局羅斯福路派出所接獲台大駐警隊報案，王澤鑑住處遭到歹徒破壞宿舍二樓窗戶意圖入侵行竊，而竊嫌居然是曾在王家幫傭的婦人兒子，王報警逮人的同時，想起去年9月家中曾遭宵小，損失財物約30萬元，涉案的陳男（25歲）先遭王澤鑑與台大駐警隊人員壓制後轉呈警方逮捕，警方21日公布現場盤查影片。

據了解，住台大宿舍的大法官王澤鑑，17日凌晨因為聽到窗戶玻璃傳來規律地敲擊聲，因此起身前往查看，剛好看到20多歲的陳姓男子站在窗外，王澤鑑一眼認出陳男過去曾和母親到過家中幫傭，當下喝令陳男不要亂跑，陳男驚覺被認出，呆立在原地沒敢亂動。

轄區羅斯福路派出所警員獲報趕赴現場，發現陳男已被屋主、駐衛警控制在場，經警方詢問後，陳嫌坦承意圖入屋行竊，但王姓前大法官住處早在2021年9月就曾發生歹徒入侵、偷走保險箱內30萬元新台幣現金，陳嫌落網後否認與該案有關。

警方調查，陳嫌6月稍早曾破壞門窗，但因無法闖入而離去，17日再闖入，結果被發現；警方以竊盜現行犯身分將其逮捕帶回偵訊，詢後依加重竊盜、侵入住宅及毀損等罪名移送偵辦，台北地檢署檢察官複訊後將他飭回，並限制住居。

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