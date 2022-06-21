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比「阿湯哥」沒輸！　湧言會挺「台灣男子葉石濤」全台包場

▲▼民進黨立委趙天麟舉辦「《台灣男子葉石濤》紀錄片-湧敢相挺全台串連電影包場」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲湧言會今天上午舉行「台灣男子葉石濤紀錄片——湧敢相挺全台串連電影包場」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

文學紀錄片「台灣男子葉石濤」近日上映，影片紀錄本土作家葉石濤先生的作品與人生，民進黨立委王定宇、林楚茵、趙天麟等湧言會成員21日舉行記者會宣布，將響應包場活動，在全台舉行8至10場電影特映會。

這部文學紀錄片「台灣男子葉石濤」，除了影片紀錄本土作家葉石濤先生的作品與人生，還集合11位年輕藝術家詮釋葉石濤的文學作品，透過影像讓更多觀眾認識台灣作家。紀錄片監製林靖傑說，很多人告訴自己，導演不要跟政治人物站太近，否則會被貼標籤，不過，「台灣男子葉石濤」是一部訴說台灣文學、台灣價值的紀錄片，是超越政黨的，儘管葉石濤是台灣重要的作家，然而多數民眾對他並不熟悉，雖然在台文圈學者響應，但還沒觸及到一般民眾，所以希望包場活動可將葉石濤介紹給全台灣的民眾，「政治人物開始對文化關心的時候，是這個國家邁向偉大國家的機會」。

王定宇表示，藝術創作和文學作品可以讓人跟自己生長的地方對話，葉石濤是在台南出生、成長，回頭檢視他的時候會發現，他曾經在台南工學院工作過、在很多學校教書過，並於1951年被保密局逮補，遭受白色恐怖的迫害，在他的作品裡面，會看到、想到這塊土地與自己的關係，觀賞影片是進入葉石濤的世界最簡單的方法。

王定宇開玩笑說，近期電影「捍衛戰士2」熱映中，鼓勵民眾除了看商業大片，也可進場觀賞「台灣男子葉石濤」紀錄片，「阿濤哥比阿湯哥（指湯姆克魯斯），沒輸！」

趙天麟補充，這部片不僅是紀錄葉石濤這個人物，也是紀錄台灣的歷史，湧言會期盼透過拋磚引玉，介紹這部影片給民眾，歡迎民眾一定要進戲院看戲，也可透過社群平台了解包場資訊。

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