2歲恩恩「消失的81分鐘」音檔全文公開　衛生局還發出笑聲

圖、文／鏡週刊

恩恩爸苦追真相要求完整錄音，本刊日前經投訴信箱接獲前後共11段錄音檔，第1段是4月14日晚間6點，恩恩媽打119報案，過程中新北消防局再三確認細節，結束電話後，消防局啟動橫向聯絡，打電話給中和衛生所及新北衛生局，均沒人接聽，直到26分鐘後才聯絡上衛生局，在分秒必爭過程中衛生單位人員卻不斷重複確認細節；54分鐘後新北衛生局終於通知消防局派救護車；1個小時14分鐘救護車才在消防員著防疫裝後出車；1小時21分鐘後恩恩上救護車，整個對話錄音內容如下：

▲▼新北消防局接到恩媽報案後積極處理，卻卡在侯市府的錯誤政策，直到1小時後才能派出消防車「南勢91」去救恩恩。（圖／鏡週刊提供）

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▼恩恩媽第一次打119（以下稱新北消防局）

時間：4月14日18時00分

通話：3分19秒

恩媽：唉（嘆息聲）…

男消防員（以下簡稱男）：您好，火災冒煙了，還是（女嘆息、哭聲）救護車？

恩媽：欸，救護車（急哭聲）。

男：來，地址告訴我。

恩媽：（哭聲加哽咽）新北市中和區○○路（男：再來。）○○○巷16號、號（聲音急加哽咽）。

男：妳說○○路○○○巷，再來？

恩媽：然後17號…

男：慢一點，○○○巷17號是嗎？

恩媽：16號（聲音急加哽咽）。

男：16號幾樓？（女哽咽：○樓）

男：16號○樓，我會請救護車過去，是妳不舒服（女：等一下）是不是？

恩媽：嗯（急、哽咽）我小孩，可是他有確診COVID-19陽性（啜泣聲）…

男：妳冷靜下來（女啜泣聲），妳說一下妳狀況是怎麼樣？是什麼？是妳不舒服還是妳的小孩啊？

恩媽：我的小孩（哽咽）…

男：那妳還好嗎？因為我感覺妳講電話的狀態不太好？（女哽咽聲）

恩媽：我還好（哭泣聲，講話不清楚）。

男：妳可以跟我好好溝通，我請問狀況（女哭聲），那小孩，他確診了是不是？

恩媽：對對。

男：那你們有跟衛生單位聯繫嗎？

恩媽：有（哽咽）。

男：衛生單位有跟你們說對不對？

恩媽：但是都打不通（哽咽）。

男：打不通？（拉高語氣）

恩媽：嗯（哽咽），我是今天早上去雙和醫院篩檢，然後確診陽性。（男：嘿。）然後現在小孩狀況很不好發高燒…（講不清楚），意識…（女哭聲，講不清楚）

男：妳說現在小孩發高燒是不是？

恩媽：對、對（哭泣聲）…現在狀況很差…

男：早上是妳去檢查還是小孩也去檢查？

恩媽：小孩跟我都有檢查。

男：然後你們2個都確診嗎？

恩媽：我沒有確診，我有2個小孩，2個都確診。

男：2個小孩去做是做快篩還是PCR？

恩媽：做PCR。

男：2個小孩都做PCR，2個都確診是不是？

男：那你們做完PCR，你們去做PCR是不是衛生單位叫你們去做PCR？還是你們自己去做的？

恩媽：因為我老公在新竹前一天確診了，然後我們到今天早上自行去採檢。

男：所以是你們自行去採檢？而不是衛生單位通知妳的對不對？

恩媽：嗯、對（哽咽）。

男：嗯，好，那你們自己去那個雙和是不是？還是亞東？雙和？

恩媽：雙和、雙和。

男：雙和那邊已經告訴你們是PC…（女聲打斷）

恩媽：可以（急哭聲），可以快一點派救護車來（哭聲更急），救護車…狀態…（講不清楚）

男：小姐、小姐冷靜下來，要冷靜下來。

恩媽：嗯（哭聲）…

男：這個有一定的相關流程要詢問，不好意思（女哭聲）對，妳要冷靜，我們會協助妳處理好不好？

（案發第2分42秒，119告知無法派車。）

（背景另一男聲：沒辦法派車啊，要通知1922…）

男：對對，小姐。

恩媽：我的小孩…小孩，感覺意識很不清楚了（急哭聲）…

男：妳有打過1922了嗎？

恩媽：有啊（急哭聲）…

男：衛生單位也都聯繫了嗎？

恩媽：衛生單位…叫（急哭聲，背景傳來無線電聲）…

男：妳是說，妳打的是哪一支電話？我幫妳轉過去（背景再度傳出無線電聲）。

恩媽：1922。

男：妳是打1922然後都打不通是不是？

恩媽：1922打得通，衛生單位打不通。

男：妳打的衛生單位是哪一支電話？

恩媽：嗯，中、中和衛生所。

男：中和衛生所是不是？

恩媽：嗯。

男：好，我幫妳聯繫，妳在家裡等我們消息好不好？

恩媽：（很急的哭聲，錄音結束）

▼新北消防局通知護理師

時間：4月14日18時05分

（無錄音檔）

▼新北消防局打電話給中和衛生所

時間：4月14日18時09分

（無錄音檔）

▼新北消防局打電話給中和衛生所

時間：4月14日18時11分

嘟、嘟（沙沙聲）…

中和區衛生所您好，現在是下班時間，請於上班時間再來電，如要詢問新冠疫苗相關問題，最新資訊發布…

（按分機鍵聲）轉接中，請稍候（音樂聲16秒）…分機無人應答，等待請按米字鍵，您可以改撥其他分機號碼，或按9由總機…（按分機鍵聲）轉接中請稍候，（音樂聲16秒，背景沙沙聲）分機無人應答，等待請按米字鍵，您可以改撥其他分機號碼，或按9由總機…（按分機鍵聲）（音樂聲16秒，沙沙聲）總機忙線中請稍候，（音樂聲16秒，沙沙聲）對不起，現在線路全部都在使用中，請稍後再來電，嘟嘟嘟嘟嘟…（掛斷電話）

▼新北消防局打電話給中和衛生所（多次）

時間：4月14日18時13分至18時19分

（沒接通、無錄音）

▼恩恩媽第2次打119

時間：4月14日18時21分

男：119您好請問是火災還是救護？

恩媽：嗯，救護，我剛有打電話。

男：有叫過了喔？

恩媽：嗯，然後，你們說要聯絡衛生所。

男：妳地址報哪邊的？

恩媽：中和區○○路…（對話被打斷）

男：妳稍待一下，中和區…○○路…（打字聲）有啊！這邊我們有在打！可是衛生局那邊也是不通耶！

恩媽：嗯，可是我兒子現在他全身發紫斑，然後吐。

男：妳說誰發紫斑？

恩媽：我兒子。

男：妳兒子他，妳等一下喔！來電…

恩媽：（嘆息聲）

男：然後有吐是不是？

恩媽：對。

男：我看一下妳兒子他幾歲…2個嗎？還是其中一個？

恩媽：最小的那個狀況很差。

男：妳說那個，2歲的男童嗎？

恩媽：嗯，對對對。

男：嗯，那他現在還清醒可以講話嗎？

恩媽：現在…一直嗜睡。

男：一直嗜睡，在吐，那呼吸還正常嗎？

恩媽：呼吸…還可以。

男：呼吸還正常啦齁！（恩媽：嗯。）那小姐我們這邊儘快幫妳聯絡好不好？然後有什麼問題的話，他那邊也會跟妳聯絡，那我把這訊息趕快轉達給他們，看能不能趕快幫你們處理好不好？

恩媽：可是他們就是下班了（哽咽），要等好久。

男：沒有，他們就是忙線，有可能是忙線，因為我們這邊打，也是跟你們一樣聯絡衛生局，那我跟妳確認一下齁，有去做PCR，啊那妳PCR的結果出來了嗎？

恩媽：嗯，陽性。

男：喔，那小朋友有做嗎？

恩媽：我是陰性，2個小朋友都陽性。

男：喔，妳是陰性的。

恩媽：嗯…

男：陰性，然後小朋友都陽性，好，那這個訊息我趕快轉達出去好不好？

恩媽：那他現在的狀態真的很差…你們可以快一點嗎？

男：對，我知道，我這邊也是一樣，會趕快幫你們聯絡好不好？好，那小姐，我這邊電話先給妳掛掉，有什麼訊息的話，他們那邊或我們這邊會再跟妳聯絡，妳電話再保持暢通，好不好，那小姐妳貴姓。

恩媽：○，○○○的○。

男：○○○的○，那我電話先把妳掛掉，趕快先處理妳的事情。

恩媽：好。

男：OK。

嘟…（通話結束）

▼新北消防局打給雙和醫院

時間：4月14日18時22分

嘟、嘟，雙和醫院（按鍵聲），請稍候，音樂聲響起，請改撥…（按鍵聲）請稍候（背景聲人聲喊：局長好！），音樂聲再度響起…

雙和：急診。

消防局：喂，你好，不好意思，我這邊是新北消防局。

雙和：嘿。

消防局：欸，我想請問一下，就是有民眾啊，她、媽媽跟2個小孩，2歲跟5歲都是確診，目前小孩2個都發燒，但是中和區的衛生所跟衛生局完全都聯絡不上（背景傳來無線電聲），但是媽媽很急，你們有辦法先幫她…

雙和：沒有辦法，要先聯絡感控（感染控制中心），不是說確診媽媽很急就可以過來，要先聯絡感控。

消防局：你們的感控是不是？

雙和：對、對，要先聯絡感控，要確定有床位。

消防局：好好，拜拜（掛電話聲）。

▼新北消防局打給新北衛生局

時間：4月14日18時25分

女消防員（以下簡稱女消）：你說雙和確診的那個，中和○○路這個喔？

男消防員（以下簡稱男消）：是啊、是啊！

女消：不是啊，重點是衛生局又聯絡不到啊！（同時有電話聲：衛生局您好！）我幫她聯絡醫院醫院也不收啊！現在送去也會被罵啊！（同時又有電話聲：請稍候，系統將優先為您服務。）因為那個醫院是要衛生局聯絡的！（同時有電話轉接聲）

男消（很小聲）：有發燒。

女消：那就是發燒那個，有可能（電話轉接聲）。

男消（很小聲）：跟樓下講。

女消：我打電話給那個，真的是很煩耶！（電話轉接聲）檢疫所的，（很抱歉，分機正在忙線中，請改撥其他分機，或九由話務人員為你服務）。

（女消同時打LINE語音聲及電話按鍵聲）

請稍候，系統將優先為您服務（打LINE語音聲）（打電話聲）

（案發第26分13秒，接通衛生局。）

女消：喂，您好，不好意思，我這邊是新北消防局，請問是衛生局這邊嗎？

衛生局男：嘿，請問。

女消：我這邊是新北市消防局，有一個民眾，她媽媽打電話過來，說她2個小孩，2歲跟5歲都確診，目前發燒的人很不舒服，然後我剛打電話因為你們都沒有人接聽，是現在接聽了，我想問一下你們是不是可以找醫院？如果找到醫院我們幫她送去醫院，因為媽媽說，就是小孩…就是…目前在發燒這樣子。

衛生局男：有名字、個資嗎？

女消：有名字。

衛生局男：要ID喔！

女消：要ID，等一下，你等我一下！（向電話另頭詢問：欸，那個幫我打電話問媽媽、小孩的身分證字號全部都問好！）你等一下喔！我馬上問好給你，因為我剛剛就是聯絡不到你們，我有試著聯絡雙和醫院，但雙和醫院就是跟我說，他沒辦法收。

衛生局男：對啊！因為我們問很多醫院他們都沒辦法收，我們只要評估，真的，（女消：有需要這樣子。）你現在跟我們講，也不是我們現在就能排啊…（語帶無奈）

女消：OK，我知道、我知道、我了解，你等我一下，我馬上問那個身分證給你，我先給你家屬的電話。

衛生局男：不要、不要，我要身分證…還是你先請他們，如果他們今天才通報，今天才通報的話，後續我們會按照那個順序跟他們聯絡評估啊！

女消：呃，可是重點是小孩子好像狀況很不好這樣子（背景人聲不清楚，同時電話聲響。男聲：那個消防局。）

衛生局男：不好意思，喂？可以幫您轉接一個廖先生嗎？因為我現在在處理別的事。

女消：喂？OK、OK、好、好。（音樂聲，打鍵盤聲） （轉接電話嘟聲）

衛生局廖：喂，您好。

女消：喂，您好，不好意思，你等我一下，我馬上給你身分證。

衛生局廖：你等我一下、等我一下（台語），誰確診？

女消：那個小朋友2個都確診，然後等一下（向電話另頭詢問：他媽說她沒有確診是不是？媽媽有沒有確診？男聲回：媽媽沒有確診。）好，那個小孩子確診，媽媽沒有，小孩、2個小孩都確診，那叫作林○恩。

女消：雙木林，一個○一個○，恩就是恩惠的恩，身分證是F135XXXXXX，生日是○○○年○月○○。另外一個，等我一下喔，是林○○，雙木林（背景電話聲響起），○○的○沒有○字旁，身分證是F233XXXXXX

女消：然後那個○○○年○月○○日（背景電話聲響起）。

衛生局廖：○○○○年○月○○日。

女消：對，PCR陽性，這二個都陽性。

衛生局廖：那電話（台語）？

女消：電話，媽媽的電話是，0970XXXXXX，（衛生局廖：媽媽叫什麼名字？）（女消向電話另頭詢問：你幫我問媽媽叫什麼名字，打上去、幫我打上去，我看到了、我看到了），○，姓氏的○，○就是沒有人字旁的那個○，○沒有口。

衛生局廖：喔喔。

女消：草頭○。

女消：然後媽媽是說，她沒有那個，對、沒有確診。

衛生局廖：然後地址？

女消：地址好，你等我一下，地址是中和區，○○路○○○巷，16號○樓。

衛生局廖：啊小朋友的症狀就是都發燒？

女消：全部都發燒，就是狀況都不太好。

衛生局廖：什麼樣狀況不太好？

女消：她是說小孩子好像有紫斑吧，就是身體皮膚有點紫斑。

衛生局廖：2個都這樣嗎？（背景救護車聲）

女消：好像只有一個，然後還有吐。

衛生局廖：發燒、嘔吐。

女消：對，然後說是在雙和醫院驗的。

衛生局廖：有紫斑，好。我來問看麥，現在病院足滿欸（台語），如果有再進線的話，就請她稍等吧！

女消：OK好，謝謝你，拜拜。

▼新北衛生局通知新北消防局派救護車

時間：4月14日18時54分

（案發第54分03秒，衛生局通知派車。）

女消：119，有收到火災、救護車？

衛生局男：妳好，我衛生局，有確診個案要…住院。

女消：喔喔，等等等…等下、等下喔。

衛生局男：嗯。（對話暫停3秒）

女消：好，他那邊地址是？

衛生局男：我把地址給您齁！新北市中和區，○○路，○○○巷，16號○樓。

女消：好，然後她的名字？

衛生局男：確診的是2個小朋友齁，媽媽要一起去，媽媽陰性齁，可是小朋友兩個都是陽性。

女消：所以…會有1大2小？

衛生局男：對、嘿，1大2小。

女消：喔喔好，然後他們的名字是？

衛生局男：我唸給妳，那個，最小的叫做林○恩，雙木林，然後○就是那個姓氏的那個○，一個○，再一個○。

女消：喔喔…喔喔喔…

衛生局男：然後恩惠的恩。

女消：恩惠…的恩…

衛生局男：對，那出生日期是○○○○年○月○○。

女消：○○○○年○月○○。

衛生局男：他的身分證字號是F135XXXXXX。

衛生局男：然後…另外一位齁，叫林○○，雙木林，○○的○。

女消：雙木林，○○的○。

衛生局男：然後○○的○，沒有木字旁。

女消：○，喔、好好。

衛生局男：嘿，然後出生日期○○○○年○月○○。

女消：○○○○年○月○○。

衛生局男：對，那身分證字號是F。

女消：欸？等下等下…○○○○年○月○○？喔沒錯，看到了，那你說F？

衛生局男：F233XXXXXX，對。

女消：這個有症狀嗎？這二個？

衛生局男：這二個症狀（突然捲舌音）呃，我先跟妳講，二個人同樣的症狀。

女消：喔喔喔。

衛生局男：這2個人呢，都發燒。（女消：嗯。）

衛生局男：然後都嘔吐。（女消：嗯。）

衛生局男：小的比較嚴重，發燒到四十度。（女消：嗯。）

衛生局男：然後現在身體有點發紫。

女消：嗯嗯嗯嗯嗯…

衛生局男：對。

女消：欸，等下，發紫的是…林…○恩嗎？

衛生局男：林○恩，對對對。

女消：喔喔喔了解。

衛生局男：現在身體有點發紫，有點缺氧的這種感覺。

女消：嗯嗯嗯嗯…

衛生局男：然後呢，呃…我剛剛有留、有留媽媽電話給妳嗎？

女消：還沒還沒，媽媽資料也還沒有給。

衛生局男：好，來媽媽給妳齁，媽媽叫○○○，○○○的○。（女消：嗯嗯。）○的○。（女消：○？嗯。）然後○是草字頭那個○○的○。（女消：喔，嗯嗯嗯。）

衛生局男：然後身分證字號是F。

女消：嗯，她有生日嗎？

衛生局男：有！○○○○。（女消：○○○○。）○○月○號（女消：○○月○號。）對，然後，身分證字號是F227XXXXXX。

衛生局男：嘿，媽媽是陰性啦！（女消：這個是陰性？）對，但是就是小朋友太小，她一定要去，而且現在小朋友好像有點緊急呀！（男尾音突然上揚）嘿。

女消：嗯嗯嗯。（衛生局男：對對對。）

女消：了解，那個，這個…（被打斷）

衛生局男：電話齁，0970XXXXXX。（女消：媽媽電話嘛齁？）對對對。

女消：等下…

衛生局男：我這邊也要留電話給妳對不對？

女消：對…你的電話號碼是？

衛生局男：新北市衛生局齁，電話是2200，0000，分機1800。（女：1800。）

衛生局男：對，那因為他們2個小朋友，是剛剛雙和醫院才（加重語氣）剛剛通報的。（背景音：沒啦沒啦！）

女消：嗯…所以這個是要再送回雙和的意思嗎？

衛生局男：呃，通…應該是說，他們…呃…採檢完之後已經回到家了，現在在家裡。

女消：所以現在是要送去？

衛生局男：現在送去雙和。（女消：雙和醫院了齁。）對對對，嘿。

女消：然後…這個，他們的確診日期都是今天嗎？

衛生局男：就是現在，呵呵！（ 男發出笑聲 ）今天，剛出來，嘿嘿！

女消：喔喔喔，了解了解，好，OK。

衛生局男：對對對，那再這邊再麻煩。

女消：嗯嗯，好，OK。（衛生局男：OK，謝謝妳喔！謝謝！）好好好，拜拜。

▼恩媽第三次打119

時間：4月14日19時00分

男：119您好，請問是火災還是救護？

恩媽：呃救護，我想…（被打斷）

男：好，地址在哪邊？

恩媽：你剛剛有…有說派車出，我想請問小朋友現在眼睛上吊（哽咽），然後…

男：剛剛有派車嗎？地址在那邊？我幫妳看一下。

恩媽：新北市中和區○○路○○○巷16號○樓。

男：剛有派車了是不是？剛剛他們有派車了嗎？還是？喂？（背景有雜訊）

恩媽：喂？

男：喂？小姐？

恩媽：嗯、嗯…我們剛剛有…通知派車。

男：所以通知派車了是不是？

恩媽：嗯、對對。

男：中和區○○路是不是？

恩媽：呃…○○路。

男：中和區○○路，我幫妳查一下，等我一下喔！（恩媽哽咽：嗯。）

（對話暫停）

男：剛剛嗎？

恩媽：嗯…對。

（對話暫停）

男：○○○號這個嗎？欸，不對！

恩媽：○○○巷16號○樓。

男：欸？有，這個有幫妳排了餒！現在怎麼了嗎？

恩媽：呃…現在小朋友眼睛上吊…

男：眼睛上吊。（恩媽：然後…）男：等等，我幫妳轉護理師喔，等我一下。（恩媽：嗯。）

（轉接中，背景BB聲響。）

男：喂，護理師，有個民眾要問武漢的問題。

護理師：喔好。

（錄音安靜5秒結束）

▼新北消防局南勢分隊出車前回報消防局

時間：4月14日19時09分

男：喂，學長？（女消：119您好！）學姐！（女消：嗯嗯。）這裡南勢。（女消：嗯嗯。）

男：剛剛有派一件那個…防疫案件要送雙和的。（女消：嗯。）可是救護車今天不是有通報說雙和都不接受患者？

女消：我不知道耶，我問一下護理師喔！等等喔！

（對話暫停，電話聲響起）

護理師：喂？

女消：護理師，南勢分隊打電話來問說，雙和今天是不是都不收患者？

護理師：沒有啊！可以，他可以送這個確診的。

女消：喔好。

護理師：他可以，拜拜。（電話掛斷）

女消：喂，學長，護理師說他們會收喔！

男：雙和會收是不是？ （背景電話聲響）

女消：嗯。（男：好的。）好的。（男：謝謝。）

▼新北消防局南勢分隊著防疫裝完畢回報消防局

時間：4月14日19時13分

女消：119您好。

男：喂，學姐，這裡南勢，好像有一個防疫案件要送○○路○○○巷，有小孩抽搐要送雙和，那個可以派案件。

女消：我看一下啊，你說○○路…然後？

男：○○○巷，防疫案件要送雙和的。

女消：○○○巷…喔…我看到了，你說他是…欸，你是9幾、9幾？

男：南勢91。

女消：91，好，我等下發給你們。

男：OK。（女消：好好，拜拜。）

（電話掛斷2秒，女消：護理師南勢91…）

▼新北消防局南勢分隊出車前呼叫護理師

時間：4月14日19時14分

女消：護理師南勢91…

▼救護車（南勢91）到醫院前回報新北消防局

時間：4月14日19時26分

（恩恩19時21分上車、19時26分到醫院）

（案發第81分鐘，恩恩上救護車）

男車消：（救護車聲）學長，南勢91。

男消：請說（救護車聲）！

男車消：（救護車聲）回復○○路防護這一件…20分鐘，大概2歲，目前意識不清，送雙和，請雙和做緊急準備，然後臉色發紫，給予氧氣（救護車聲）。

男消：有血糖、有血氧值有嗎？（救護車聲）

男車消：血氧80，血糖值沒有。（救護車聲）

男消：血氧80是不是？

男車消：對、對。

男消：是男童2歲嗎？（救護車聲）

男車消：沒錯。

男消：送雙和齁？

男車消：對，我們到了，那他是那個防疫案件喔。

男消：我知道，你們已經到了，來不及通報了（男車消：我知道），拜拜。



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