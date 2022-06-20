爸爸求稚兒借壓歲錢！用「3個漢堡」換走1.8萬　網笑：一定是詐騙

▲一名爸爸用3個漢堡成功說服兒子借出壓歲錢。（圖／翻攝自星視頻，下同）

記者閔文昱／綜合報導

許多小朋友在春節期間賺了滿滿的紅包錢，但最後可能都會被長輩以不同理由收走。大陸廣東省一名父親因為急需用錢，於是就把腦筋動到兒子的壓歲錢上，經過2小時的努力，終於以3個漢堡為代價，向兒子「借」到了4000多元人民幣（約新台幣1.8萬元），引發網友熱議。

綜合陸媒報導，這名父親並未向網友透露自己急需用錢的原因，僅稱自己實在是想不出辦法了，不得已才向兒子借錢，並承諾未來一定會把這筆錢還給對方。為此，儘管兒子百般不願，但因承受不住爸爸的苦苦懇求，還是同意以3個漢堡為代價，讓爸爸把自己存錢的鐵箱用工具拆開，並取走了裡頭的4000多元人民幣。

消息曝光後，許多網友紛紛笑稱，「我想問，這事孩子他媽知道嗎」、「孩子肯定沒下載反詐騙app」、「人生第一課，關於錢不要輕易相信任何人」、「一定是詐騙」、「男人的嘴，騙人的鬼」、「小時候我爸也是跟我借壓歲錢，但是沒還過」、「當年我媽就是這樣把我錢騙走的，後面說在學費裡還了」。

另外，也有網友認為，「畢竟是老爸一家人，爸爸挺好的，和兒子承諾還耐心談了2個小時，這爸爸挺溫柔的」、「這小屁孩的錢不就是他父母的嗎，我小時候紅包錢還全上交呢」、「還在孩子上學，住宿，買新書，以後大學生活費」。

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