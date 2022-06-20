皮包骨葉家老大過世　導演陳文彬悲憤發文：做為彰化人我很抱歉

記者蔡怡萍／綜合報導

彰化和美鎮好修里日前一戶葉姓3兄弟因生活貧困、三餐不繼，個個瘦成皮包骨，甚至虛弱到只能跌坐在地無法起身，引發知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬的關注，他先前才痛批「社會安全網出了4個大漏洞」，而今日（20）下午葉家兄弟中的老大過世消息傳出，陳文彬也馬上發文悲憤表示到現在沒人追究責任、「台灣社會怎麼了？」

▲因身體過度虛弱無力起身，只能跌坐在地上、連床都無法爬上，醫護人員緊急協助送醫。（圖／彰化縣議員賴清美提供）



陳文彬一開始得知葉家三兄弟的消息後，就立刻關心是否有吸毒、重症纏身，答案都是否定的，讓他感到十分驚訝，不曉得為何三兄弟會餓得不成人形，「我們的社會安全網呢？這是發生在今天的台灣社會嗎？」

葉家三兄弟的情況曝光後，震驚社會，各界紛紛伸出援手想幫助這一家，但身體虛弱反覆進出醫院的葉家老大，今日下午由彰化縣議員賴清美證實了他過世的消息。

▲導演陳文彬對於葉家3兄弟事件非常關心，痛心喊「台灣怎麼了」，社會底層悲歌需要被重視。（圖／翻攝陳文彬臉書）



持續關心此事件的陳文彬也隨後發文，他表示原本安排好明天早上與志工要前往「葉家三兄弟」住處協助整理環境，沒想到卻接到葉家大哥過世的消息，他怒斥「這是一個什麼樣的社會？」，事發至今沒有人追究責任、出面道歉，任由社會底層弱勢人們在陰暗的角落自生自滅。

陳文彬相當痛心，他反覆怒吼「沒有人負責！」，「彰化怎麼了？台灣社會怎麼了？」並且註解「餓殍」，「做為彰化人我很抱歉」，為故鄉發生這種憾事發出歉疚。

▲彰化葉家3兄弟因三餐不濟、個個骨瘦如材，虛弱無法起身。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

回顧這起弱勢悲歌，葉家父母育有4兄弟，老三視障領有身心障礙生活補助3700元，老大身體不好，無法外出工作長年在家照顧老三，而老四幾年前也過世，一家全靠老二在附近的工廠打零工賺錢，最近又遇到疫情沒工作，全靠視障補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費。本月17日議員賴清美及里長陳信義前往探視，這家人的慘況才得以曝光。

