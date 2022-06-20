彰化3兄弟餓成皮包骨　他曝「求救信號卡住」關鍵：打通才有解

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《彰化3兄弟餓成皮包骨 導演批「社會安全網破洞」：里長知道沒通報》，彰化縣和美鎮的葉姓三兄弟生活貧困，餓得骨瘦如柴，全被送往醫院救治，消息引起社會震驚。對此，知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬痛批，4個重要的社會安全網破了洞。昨（19）日他再次發文，以兩部電影談述彰化3兄弟的事件，並提出解法。

陳文彬19日在粉專發文，提到2004年日本電影《無人知曉的夏日清晨（Nobody knows）》，和2008年的電影《不能沒有你》，表示這兩部電影都是改編自真實的社會案件，尤其是《不能沒有你》上映後，「看似荒謬卻真實發生在我們身邊情節，震撼了當時許多觀眾。後來也促成相關法律修訂，補足對弱勢家庭的照護漏洞。」

但社會的進步跟底層人們的幸福，往往是不相干的兩件事，「弱勢家庭的問題不會因為一部電影拍攝，或是一篇新聞報導的曝光而被改變。」而彰化3兄弟的事件，就深深刺激陳文彬腦中的質疑。

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▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如柴。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

他指出，彰化縣和美鎮是目前彰化縣26鄉鎮市中，持續保持人口正成長的地方，是彰化縣僅次於彰化、員林的第三大城市，整體經濟收入在彰化縣排名表現，算是非常優異的前段班，「然而，葉姓三兄弟在這樣的條件下，卻因疫情失業頓失經濟收入，致使視障弟弟久未進食餓得不成人形，兩位兄弟也因長期未進食體力缺乏，躺臥在髒亂環境中數日之久。這不就是台灣版的《Nobody Knows》嗎？」

而在事件曝光後，很多人質疑為何社政單位沒有介入，「但重點卡在第一關『為何沒有人知道這件事？』或是『為何知道卻沒通報處置？』還是『早有通報卻為何沒處理？』」他點出這是三個不同層次問題，「但無論如何，第一個問題跑不掉」，畢竟案主並非居住在偏鄉部落，當地也有社區發展協會，平日有200人次參與社區關懷工作，種種條件都不該讓這樣的案例，發生在彰化縣第三大城市裡。

▲葉家3兄弟靠著2位哥哥打零工維生，但受到疫情影響，工作機會減少，只能靠著三弟的視障補助過活。。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

更荒謬的是，明明社區總體營造的經費從來沒少過，鼓勵青年返鄉的「地方創生」費用也不少，像3兄弟的案例，在和美鎮卻層出不窮。此外，許多里、鄰長遇到社區貧困、高風險住戶時，往往因為知識與資訊能力不足，不懂如何填表通報，「里幹事長期端坐辦公室內，更不知近在咫尺的里民正嗷嗷待哺、無力呢喃著求救聲音。」

陳文彬說，「儘管有豐富的民間與公部門社福資源，但求救的訊息沒有被傳遞出來，再多的資源也只是空中打水漂，純粹好看罷了」，這也是他認為，不該將「和美葉家兄弟案」視為個案援助的關係，「它應該被視為後疫情時代人際疏離的通案嚴肅面對。」

陳文彬覺得，社區資源如果持續被如此錯置，數位資訊落差的問題沒被解決，「貧富階級差異將不再被以地域分布，而是打散在你我身邊的各家戶之中。」因此，如何結合民間資源與公部門預算，返鄉青年如何運用己身數位資訊能力，協助鄰里長，將卡住的第一關資訊通報打通，後面的困境才能迎刃而解。