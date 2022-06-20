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台南出現今年首例日本腦炎病例　請加強防蚊措施

▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案為50餘歲男性，居住台南市北門區，衛生局加強清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案為50餘歲男性，居住台南市北門區，衛生局加強清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案為50餘歲男性，居住台南市北門區，6月7日開始發燒，持續至6月9日因下肢無力、意識改變至佳里奇美醫院急診就醫並收治住院治療，6月15日通報，6月20日研判為日本腦炎確診。

衛生局調查，個案平日活動地點以住家及工作地為主，鄰近區域內即有豬舍及水田等高風險環境，研判感染地可能為住家及工作地附近，已於個案住家及附近養豬場懸掛捕蚊燈進行誘捕病媒蚊等相關防治措施，並加強對鄰近民眾之衛教宣導。

▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案為50餘歲男性，居住台南市北門區，衛生局加強清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依疾病管制署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬為病毒的主要增幅宿主。

▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案為50餘歲男性，居住台南市北門區，衛生局加強清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

感染日本腦炎者大多無明顯症狀，少數可能出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月的幼兒，應接種第1劑，間隔12個月再接種第二劑；成人若居住或工作場所鄰近豬舍、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地點、旅遊民眾或有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。

▲台南市出現今年首例日本腦炎確定病例，個案為50餘歲男性，居住台南市北門區，衛生局加強清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局許以霖局長呼籲，預防日本腦炎個人防護措施很重要，應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬，或使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，家中的門窗安裝紗門紗窗，並於睡覺時使用蚊帳。疾病相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免費防疫專線1922或06-3366366洽詢。

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