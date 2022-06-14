學校復課了！國小生收「綠色乖乖」驚喜　家長感動：老師超用心

▲嘉義市國小學生復課，老師買「綠色乖乖」給學生，希望一路綠燈到期末。（圖／翻攝自臉書）

實習記者廖翊慈／綜合報導

本土確診案例數字近日逐漸趨緩，嘉義市也在13日恢復實體上課，不少學生滿心期待回到教室，開心可以與老師同學一起上課。就有一名國小老師為了給學生一個「實體課驚喜」，買了「綠色乖乖」放每個人桌上，每包都親手寫上祝福語，希望「一路綠燈」到學期末，讓許多家長感到暖心。

一名國小老師在臉書社團「小一聯盟」，分享自己給班上學生的驚喜製作過程，他寫下「都市傳說『綠乖乖』祝福孩子身體健康、疫情遠離，一路綠燈到學期末！」從短片中可以看到，該名老師買了一大箱的孩子們最愛的熱門零食之一，椰子口味的綠色乖乖，從開箱到書寫都親自來。

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▲老師在臉書社團上分享製作驚喜的過程。（圖／翻攝自臉書）

他將「乖乖山」放在桌上，並認真對照點名單，在每包乖乖上都用奇異筆悉心寫下同學們的名字，以及「客製化」的祝福語，完成後將乖乖及快篩試劑整齊地放在每個學生的桌上，希望自己的學生能收到他的驚喜後，不僅能一路綠燈到期末，也可以保持開心愉快的心情再次上實體課。

▲該名老師寫完祝福語後，整齊地放在每位學生桌上。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，吸引了2400多人按讚，許多家長都對這名老師的「乖乖驚喜」感到無比暖心，「好用心的老師好棒，如果是我一定讓孩子留作紀念」、「這乖乖會捨不得拆開來吃，值得放在電視櫃上每天看它」、「有把學生當自己小孩的老師（拍手）」、「老師好用心，每個人的留言都不同耶，真是幸福的孩子」、「有老師的綠乖乖加持 孩子們會更認真學習」、「好用心的老師，看到這禮物暖暖的」。