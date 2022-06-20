周玉蔻自稱拿到恩恩案全部音檔　消防局回嗆：自負相關法律責任

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）



記者林銘翰／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症死亡，新北消防局一名消防人員承認，外洩恩恩案電話錄音給高中同學卓冠廷，資深媒體人周玉蔻則自稱拿到全部音訊。對此，新北市消防局回應，檔案都是屬於應機密並不可洩漏的資訊，如果違法公開在媒體播放，自己必須負起相關法律責任。

新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，消防局秘書林世明受訪時表示，那些檔案都是公務機關的內部電話通話內容，屬於應機密並不可洩漏的資訊，如果將違法取得的錄音檔案，公開在媒體播放，自己必須負起相關的法律責任。

有關卓冠廷聲稱並未洩漏錄音檔給媒體，市府未來是否會採取法律行動保護同仁，林世明則說，目前新北地檢署檢察官已經進行偵辦，相信檢察官會釐清真相，消防局會全力依法追訴，捍衛到底，抑制歪風。

新北市衛生局副局長高淑真表示，中央流行疫情指揮中心成立兩年多以來，交付給全國地方衛生局須依照中央指引、配合辦理的各項防疫工作，新北市衛生局因應橫向的聯繫需求，設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員的直撥分機號碼等多線電話，提供給各防疫單位橫向的聯繫管道。

新北市消防局副局長陳崇岳則強調，因為恩恩母親不是雙方通話者，所以沒有辦法提供橫向通聯，但是公務機關依照規定提供相關資料，消防局有將8通119專線、恩恩母親的通話逐字稿及錄音給恩恩父親聆聽過兩次，如果恩恩父親還有需要，消防局會再次提供聆聽，並且說明整個流程。