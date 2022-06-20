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「夏至」節氣4生肖財運爆棚　屬猴貴人超給力，事業運也大旺

文／命理老師 邱彥龍

2022年夏至將在周二（6／21）到來，正式進入夏天，國際天星風水命理專家邱彥龍老師指出，有四個生肖在這段時間財運爆棚，飛黃騰達，運勢如火箭升空，一定要好好把握。

▲節氣 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲夏至節氣。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（6／21-7／7）財運最旺四個生肖，分別是：

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Top4 ： 虎

屬虎的朋友，在這段時間能受到照顧與關懷且家庭和樂，也可靠房地產賺到不錯的財富，偏財運旺，但記得見好就收，只要工作開心就財富自滿，不要與人鬥嘴，一笑泯恩仇。

Top3 ： 馬

屬馬的朋友，在這段期間，能快速成為焦點，名氣大增，多關心照顧別人，會帶來財運讓自己名利雙收，人緣桃花超級旺，多多誇讚他人，也可讓自己粉絲暴增，獲眾人喜愛。

▲屬馬朋友人緣桃花超級旺。（圖／翻攝自unsplash）

Top2 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，事業運旺、工作、貴人、財富會主動找上門，而且會有快錢的機會，雖然有潛藏的壓力在，但是不要因此受阻，勇敢往前進，只要開心的面對它，不要發脾氣，事情都能迎刃而解，且荷包滿滿，切記不要讓情緒影響好運氣。

Top1 ： 猴

屬猴的朋友，在這段期間，心想事成，事業、名氣、工作運大旺，事業上的貴人跟合作夥伴都超級給力，請把握這段最強時機，想做什麼就去做，會獲得幸運之神的眷顧。

▲屬猴朋友，這段期間還有幸運之神的眷顧（（圖／取自免費圖庫Unsplash））

夏至日又逢十星連珠，邱彥龍老師指出，夏至起的17天內，十星連珠的關係，大致國家，政府、盟國、小至合夥人、夫妻、個人等，會極力的彼此關照與支持，切忌自以為是，不斷抱怨或逞口舌之快，反而會給自己帶來不順。邱彥龍老師以《易經·離卦．象》曰：『明兩作，離，大人以繼明照于四方。』指出，這段時間，政府會釋出許多利民政策與福利，雖不一定符合人民需求，但也並非壞事。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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