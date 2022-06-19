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威力彩衝5.9億　「4星座、4生肖」財運旺翻天

▲彩券,大樂透,威力彩。（圖／記者陳依旻攝）

▲威力彩頭獎上看5.9億元。（示意圖／記者陳依旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩明天（20日）頭獎金上看5.9億！對此，清水孟國際塔羅小孟老師特別點名「4星座、４生肖」財運旺，並且還透露入手彩券的3個關鍵時辰，建議可以趁這個機會試試手氣，有機會抱回大獎，趕快來看看自己上榜沒？

小孟老師昨（18日）在臉書發文表示，各星座與生肖皆為參考指標，自身的福報積累還是最重要，民眾平時應多做善事、多說好話，再配合吉日購買彩券，當能大大提升中獎機運。

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第四名：金牛座

天王星與金星6月20日會位於金牛座，表示他們偏財機率旺盛，若想要購買威力彩，可以在下午3點去彩券行購買，也可以配帶金色物品前往，能夠提升中獎機率。

第三名：牡羊座

木星將落於牡羊座，代表吉祥之兆，牡羊座可憑自身感覺猜測號碼，建議從身邊的人事物臆測數字，以此作為選號碼的依據，說不定他們會成為下個億萬富翁。

第二名：雙子座

太陽與水星在6月20日落於雙子座，顯示他們近日會非常好運，當天還能得到財神眷顧，建議可以透過冥想的方式，與宇宙能量連結，過程中能得到一些號碼靈感，而且雙子座出生於5至6月，目前又正值6月，可透過冥想號碼加6或減6，能驅動偏財數字增加中獎機率。

第一名：雙魚座

海王星與婚神星都落在雙魚座的財位絕佳角度，表示他們近日財運驚人，若前往廟宇或教堂參拜，還能得到神明加持，另外，也可以準備一罐水，在早上9點至下午2點陽光最強時，一邊冥想太陽再喝下肚，能將水化為財水，再至投注站透過電腦選號，說不定能成為頭獎得主。

求財與購買威力彩最佳時間點：

早上7：00–中午11：00
下午3：00–晚上7：00

好運生肖：

龍、蛇、虎、猴

財神降落方位：

東北方，民眾若想購買威力彩，可往住家或公司東北方的彩券行進行下注

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